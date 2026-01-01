Trận thua sốc khiến thủ quân Aston Villa “đối đầu” CĐV nhà

Trận thua trên sân Molineux trước chủ nhà Wolver sáng 28-2 (giờ Hà Nội) đẩy Aston Villa vào tình thế khó khăn trong cuộc đua tốp đầu Premier League.

Hai bàn thắng của Joao Gomes và Rodrigo Gomes không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho đội chót bảng mà còn giúp họ tránh nguy cơ lập kỷ lục tệ hại về điểm số trong một mùa giải quốc nội bóng đá Anh.

Ở chiều ngược lại, thất bại này giáng đòn mạnh vào tham vọng giành vé dự Champions League của Aston Villa. Đoàn quân của HLV Unai Emery đang đối diện nguy cơ bị Man United thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt mặt nếu "Quỷ đỏ" giành chiến thắng trước Crystal Palace lúc 21 giờ tối 1-3.

Trung vệ Ezri Konsa tức giận với CĐV nhà trên khán đài sau khi Aston Villa thua Wolves 0-2 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Sky Sports

Các đồng đội phải can ngăn khi trung vệ người Anh định tiến đến đối đầu với CĐV trên khán đài. Ảnh: Sky Sports

Sức ép đè nặng lên Aston Villa khiến bầu không khí sau trận trở nên căng thẳng. Đội trưởng Ezri Konsa, 28 tuổi, được cho là đã to tiếng với các CĐV đội nhà.

Sau khi trận đấu kết thúc, trung vệ người Anh còn định tiến về phía khán đài đội khách hòng "ăn thua đủ" với những người theo chân họ. Tiếp đến, phải nhờ đồng đội và nhân viên can ngăn cơn mới giúp thủ quân Aston Villa nguôi ngoai cơn giận với CĐV nhà.

Trong khi đó, tiền đạo Tammy Abraham (đang thi đấu theo dạng cho mượn từ AS Roma) đã chủ động tiến đến xin lỗi người hâm mộ Aston Villa vì màn trình diễn thất vọng của đội nhà.

Theo truyền thông Anh, các cầu thủ Aston Villa ở lại phòng thay đồ hơn 20 phút sau khi trận đấu kết thúc và không tham gia hoạt động truyền thông.

Chỉ có tiền đạo Morgan Rogers xuất hiện trước máy quay, thừa nhận đội bóng đang "chơi quá phức tạp và suy nghĩ quá nhiều".

"Chúng tôi cần trở lại cách chơi vốn có. Có lẽ toàn đội đang làm mọi thứ rối lên. Đây là Premier League, bạn có thể thắng hoặc thua bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là giữ sự tập trung"- tiền đạo Rogers chia sẻ.

Phong độ sa sút với chỉ 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất khiến Aston Villa đánh mất lợi thế. Khoảng cách 6 điểm của họ trong nhóm dự Champions League có thể nhanh chóng bị rút ngắn nếu Chelsea và Liverpool giành chiến thắng cuối tuần này.

Aston Villa hiện đang có 51 điểm, xếp vị trí thứ 3 nhưng nếu như Man United thắng Crystal Palace thì họ thậm chí có thể bị đẩy xuống vị trí thứ 4, trong khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 10 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Trung vệ Ezri Konsa được nhìn thấy có màn lời qua tiếng lại đầy giận dữ với một số cổ động viên. Ảnh: Alamy

Tác giả: Đăng Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động