HLV U23 Yemen nói lời bất ngờ về trận thua U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen trong trận đấu cuối cùng của vòng loại U23 châu Á 2026, qua đó giành vé vòng chung kết với ngôi nhất bảng C cùng thành tích toàn thắng.

Sau trận đấu, HLV U23 Yemen cho rằng việc đội bóng của mình không thể vượt qua U23 Việt Nam là điều dễ hiểu: “Chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng hôm nay và tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026. Đây không phải là trận đấu dễ dàng, U23 Việt Nam rất mạnh và càng thi đấu càng tiến bộ, gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi.

U23 Yemen cũng có cơ hội ghi bàn, đặc biệt ở cuối hiệp 1, nhưng hàng thủ Việt Nam đã chơi xuất sắc và cản phá thành công. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng hôm nay chúng tôi phải đối đầu với 1 trong những đội hàng đầu khu vực châu Á nên thất bại là điều phải chấp nhận”.

Sau trận đấu, các cầu thủ U23 Yemen đã đổ gục xuống sân và bật khóc bởi sau trận thua Việt Nam, cơ hội dự VCK U23 châu Á của họ là vô cùng mong manh.

Huấn luyện viên U23 Yemen cũng nhấn mạnh, điều ông ấn tượng nhất ở U23 Việt Nam không phải cá nhân nào mà là tính tập thể: “Tôi đánh giá rất cao lối chơi đồng đội của U23 Việt Nam, sự gắn kết giúp họ trở thành tập thể mạnh mẽ hơn”.

