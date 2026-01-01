Cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, 41 người thoát nạn

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày (27/2), khi tàu du lịch Signature QN-7269 đang hành trình tại khu vực gần Hang Cỏ (vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tại thời điểm vụ cháy bùng phát, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên.

Đám cháy bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ táu du lịch Signature QN-7269

Khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, đồng thời phát tín hiệu cứu trợ tới lực lượng chức năng và các tàu khác đang hoạt động trong khu vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động lực lượng và phương tiện, cơ động đến hiện trường cùng các lực lượng phối hợp khác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

UBND tỉnh cũng đã lập tức thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công dẫn đầu, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý sự cố.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm, động viên khách du lịch bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Đồng thời, 1 tổ công tác khác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh dẫn đầu, đã kịp thời đến chỉ đạo hỗ trợ, động viên du khách trên tàu Signature QN-7269.

Đám cháy được dập tắt sau đó, tàu không bị chìm, toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định, môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đang tích cực phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân