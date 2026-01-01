Chàng trai TP.HCM 'lột xác' khó tin khi giảm 20 kg trong 100 ngày

Năm 2021, giữa thời điểm dịch Covid-19, Lê Đức Anh Khoa (sinh năm 1999, TP.HCM) nặng 106 kg. Ngoại hình quá khổ cùng gương mặt thiếu cân đối khiến anh nhiều lần trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc.

Sau đó, Khoa tự điều chỉnh chế độ ăn uống và giảm xuống còn khoảng 96-97 kg, nhưng cân nặng dần chững lại. "Lúc đó tôi cũng kệ, không còn quá quan tâm", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bước ngoặt đến khi Khoa thường xuyên theo dõi các nội dung về thời trang trên mạng xã hội. Hình ảnh những chàng trai ăn mặc chỉn chu, tự tin và có thêm thu nhập nhờ xây dựng hình ảnh cá nhân khiến anh suy nghĩ về sự thay đổi. Tuy nhiên, khi nhìn lại vóc dáng của mình thời điểm đó, anh thừa nhận cảm thấy "rất nản".

Không có kinh nghiệm tập luyện hay giảm cân bài bản, Khoa từng trì hoãn kế hoạch trong gần một năm. Chỉ đến khi nhận ra còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết, anh mới quyết định bắt đầu.

Cuối năm 2025, Khoa đặt mục tiêu giảm 20 kg trong 100 ngày, đồng thời tìm hiểu thêm về chăm sóc da để cải thiện ngoại hình.

Anh Khoa lúc còn 106 kg.

Giai đoạn đầu, Anh Khoa áp dụng thực đơn gồm ức gà, trứng và chuối, đồng thời tính toán lượng calo nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, vì nhanh chóng cảm thấy ngán, anh chuyển sang phương pháp ăn một bữa mỗi ngày.

"Ăn gì cũng được nhưng điều quan trọng là tôi ăn một phần cơ bản và không gọi thêm", chàng trai nói.

Hai tuần đầu, cơ thể Khoa thường xuyên rơi vào trạng thái đói và mệt. Sau đó, nhịp sinh hoạt dần ổn định hơn. Do làm nghề tài xế, thời gian tập luyện của anh không cố định, có ngày phải di chuyển liên tục.

Khoa tranh thủ tập cardio khi có thời gian rảnh, có ngày kéo dài 3-4 tiếng. Với gym, anh tập trung vào việc thực hiện đúng kỹ thuật vì trước đó chưa từng tập luyện bài bản.

Anh Khoa giảm cân còn 76 kg sau 100 ngày thay đổi.

Toàn bộ kiến thức về tập luyện và chăm sóc da, Khoa tự tìm hiểu qua mạng xã hội và các công cụ hỗ trợ trực tuyến. Sau hơn 3 tháng, cân nặng của anh giảm còn 76 kg, hoàn thành mục tiêu trước Tết.

"Chi phí cho quá trình thay đổi gồm khoảng 500.000 đồng/tháng tiền gym và gần 5 triệu đồng cho mỹ phẩm. Nhờ duy trì chế độ ăn một bữa mỗi ngày, tôi cho biết cũng tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt", anh bộc bạch.

Khoa nhìn nhận thử thách lớn nhất không nằm ở cường độ tập luyện mà ở việc duy trì kỷ luật. Trong 100 ngày, anh hạn chế gặp gỡ bạn bè, không tham gia các buổi tụ tập ăn uống, chủ yếu đi làm rồi về nhà để giữ nhịp sinh hoạt ổn định.

Ban đầu, khi đăng tải các video ghi lại hành trình thay đổi, lượng người xem và bình luận khá khiêm tốn, thậm chí xuất hiện ý kiến tiêu cực. Tuy nhiên, đến ngày thứ 100, khi công bố kết quả sau khi cắt tóc, cạo râu và hoàn thiện diện mạo, video bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác tăng mạnh.

Hiện tại, Khoa cho biết dự định tiếp tục xây dựng hình ảnh cá nhân, hướng tới phong cách người mẫu và thực hiện thêm các nội dung xoay quanh hành trình thay đổi bản thân.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: znews.vn