Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 28/2: Dễ níu chân nhau

Phân tích phong độ Hà Tĩnh vs SLNA

Thắng lợi trước Thể Công Viettel vừa qua là chiến thắng ấn tượng nhất của SLNA kể từ đầu mùa. Đoàn quân của ông Văn Sỹ Sơn không chỉ hạ gục đối thủ bằng một tỷ số đậm đà mà còn thể hiện hình ảnh như thể SLNA đang đua vô địch trước một ứng cử viên vô địch khác là Thể Công. Hơn hết, thắng lợi ấy đã mang về SLNA 3 điểm để tích lũy thêm cho cuộc chiến chống xuống hạng. Nhưng HLV Văn Sỹ Sơn thừa hiểu, nếu tiếp tục men say của thắng lợi ấy kéo dài, đội bóng xứ Nghệ có thể chìm trở lại ở nhóm đèn đỏ khi cách biệt với đội thứ 13 chỉ là 2 điểm.

SLNA cần trở lại mặt đất, cần chiến đấu với tinh thần của một đội bóng đứng bên bờ vực. Có như thể mới mong sớm thoát hiểm. Đặc biệt, đối thủ của SLNA trong ngày mùa giải trở lại là một Hà Tĩnh được coi là không phải quá xuất sắc. Thêm ba điểm sẽ giúp cho đoàn quân ông Văn Sỹ Sơn tạo cách biệt xa hơn với nhóm phía sau để từ đó, có thể ít nhiều trút được bớt gánh nặng trụ hạng đeo bám từ đầu mùa. Tất nhiên, Hà Tĩnh cũng thừa hiểu, một trận thua trước SLNA có thể sẽ đẩy họ vào thế khó trong chặng đường phía trước cho dù vẫn đang đứng ở vị trí an toàn hơn so với đội bóng láng giềng.

Chơi trên sân nhà nên Hà Tĩnh ít nhiều có lợi thế hơn so với SLNA. Tuy nhiên, nếu như HLV Văn Sỹ Sơn không phải quá lo lắng khi vắng Văn Huy thì ông Nguyễn Công Mạnh có thể sẽ đối diện với nỗi lo khi không có sự phục vụ của Helerson. Trung vệ này bị treo giò do đã lãnh đủ 3 thẻ vàng. Helerson là chốt chặn rất đáng tin cậy, được coi là “hòn đá tảng” ở hệ thống phòng ngự của Hà Tĩnh. Một khi mất đi thủ lĩnh ở tuyến dưới, đội chủ nhà sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khi SLNA có những cầu thủ có thể gây đột biến mạnh mẽ trong tấn công. Olaha là gương mặt điển hình, đủ sức để có thể khiến cho bất cứ đối thủ nào lo lắng ngay cả khi đầy đủ đội hình nhất.

Thông tin lực lượng Hà Tĩnh vs SLNA mới nhất

Hà Tĩnh: Helerson bị treo giò

SLNA: Văn Huy bị treo giò

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs SLNA

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Mạnh Hưng, Tấn Tài, Duy Thường, Đức Việt, Joseph, Trọng Hoàng, Viktor Lê, Atshimene, Pereira.

SLNA: Văn Bình, Văn Khánh, Justin, Nguyên Hoàng, Xuân Bình, Bá Quyền, Mạnh Quỳnh, Khắc Ngọc, Văn Lương, Reon, OLaha.

Dự đoán kết quả Hà Tĩnh vs SLNA

Chất lượng đội hình của cả SLNA và Hà Tĩnh được đánh giá ngang ngửa nhau. Hà Tĩnh có chút ưu thế sân nhà nhưng các tiền đạo của họ không quá sắc sảo. Đây là lý do để tin rằng, SLNA đủ sức để có thể khóa chặt các mũi giáp công của chủ nhà.

Dự đoán: 0-0

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn