Cầu thủ của Thanh Hóa kêu cứu sau trận thua CLB CAHN

CLB Thanh Hóa thua ngược 1-3 trước CLB CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V-League 2025/2026 diễn ra tối 24/2. Thất bại này khiến đội bóng xứ Thanh vẫn có 12 điểm, đứng vị trí 12 trên bảng xếp hạng, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm.

Sau trận đấu trên sân Thanh Hóa, tiền vệ Lê Quốc Phương đã đăng ảnh trận đấu với CLB CAHN, kèm dòng trạng thái: “Sức cùng lực kiệt… làm ơn ai cứu chúng tôi với”.

Cầu thủ Lê Quốc Phương của Thanh Hóa kêu cứu sau trận thua CLB CAHN.

Lời kêu cứu của Lê Quốc Phương bắt nguồn từ việc CLB Thanh Hóa vẫn đang bị cấm chuyển nhượng và khó khăn về tài chính. Ở trận đấu với CLB CAHN, HLV Mai Xuân Hợp phải tung thủ môn Y Êli Niê vào đá tiền đạo.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo CLB để tìm phương án sớm tháo gỡ án phạt của FIFA. Ai cũng thấy chúng tôi thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, gần như không còn người để xoay tua. Mỗi vị trí đều rất chật vật. Nếu có đủ quân số, tôi tin kết quả trận đấu có thể đã khác”.

HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ thêm: “Chúng tôi đang xây dựng sẵn phương án. Khi được phép đăng ký cầu thủ mới, chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng ngay. Tình hình hiện tại rất khó khăn khi có cầu thủ bị sốt vẫn phải ngồi ngoài, người chấn thương gối vẫn cố ra sân. Chúng tôi chỉ có đúng 11 người thi đấu, thậm chí phải tính đến phương án đưa thủ môn lên hỗ trợ khi cần”.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: vov.vn