Hàng loạt đại chiến ở vòng 16 đội Champions League

Barca đối mặt nhiều thách thức ở vòng 16 đội - Ảnh: REUTERS

Kết thúc lượt trận vòng play-off, giai đoạn vòng 16 đội Champions League đã xác định 8 cái tên cuối cùng giành vé. Đó lần lượt là PSG, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta, Newcastle, Atletico Madrid, Bodo Glimt và Leverkusen.

Trước đó, 8 tấm vé đầu tiên nằm trong tay các đội đứng đầu giai đoạn vòng bảng gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barca, Chelsea, Sporting CP và Man City.

Thể thức mới của Champions League (áp dụng từ mùa giải trước) giúp các đội bóng áng chừng được đối thủ của mình. Ví dụ, cặp Man City/Sporting CP sẽ chỉ gặp 1 trong 2 đội Real Madrid/Bodo Glimt.

Trước thềm lễ bốc thăm, thủ thành Courtois trả lời phỏng vấn rằng "chắc chắn Real Madrid sẽ chạm trán Man City", ngụ ý về mối duyên nợ quá dày đặc giữa họ ở Champions League.

Và rồi quả đúng như dự đoán, lá thăm may rủi đã một lần nữa đưa Real Madrid cùng Man City tái ngộ. Chỉ trong 5 năm qua, 2 đội đã chạm trán đến 4 lần (tức 8 trận đấu), và đây sẽ là lần thứ 5.

Man City gặp Real Madrid dẫn đến việc có một cặp đấu "ngựa ô" ở vòng 16 đội, đó là Sporting CP - Bodo Glimt. Nếu Sporting CP vẫn còn tương đối "quen mặt", Bodo Glimt hoàn toàn là một tân binh của Champions League.

Kết quả bốc thăm, các đội đứng sau được đá trận lượt về trên sân nhà - Ảnh: UEFA

Một trận đại chiến đáng chờ đợi khác ở vòng 16 đội là PSG - Chelsea. 5 cặp đấu còn lại lần lượt là Galatasaray - Liverpool, Atalanta - Bayern Munich, Newcastle - Barca, Atletico - Tottenham và Leverkusen - Arsenal.

Kết quả bốc thăm này đồng thời cũng xác định luôn các nhánh đấu vào chung kết. Theo đó, đội thắng trong cặp PSG/Chelsea sẽ gặp đội thắng ở cặp Galatasaray/Liverpool.

Tương tự, nhánh Real Madrid/Man City gặp nhánh Atalanta/Bayern Munich. Và đội thắng nhánh tứ kết này sẽ gặp nhánh của Liverpool.

Ở nhánh bán kết còn lại, Newcastle/Barca gặp nhánh Atletico/Tottenham ở tứ kết, còn nhánh Bodo Glimt/Sporting CP gặp nhánh Leverkusen/Arsenal ở tứ kết.

Giai đoạn lượt đi vòng 16 đội Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 11 và 12-3 (giờ Việt Nam). Giai đoạn lượt về diễn ra một tuần sau đó.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn