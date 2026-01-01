Từ “việc nhẹ, lương cao” đến bản án 13 năm tù

Ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lô Thị Vuông (SN 1993), Lô Thị Nhâm (SN 2004) cùng trú xã Nga My, Vi Thị Lan (SN 1994), trú xã Bình Chuẩn (Nghệ An) về tội "Mua bán người" .

Theo hồ sơ vụ án, do làm nghề buôn bán trên mạng xã hội nên Lô Thị Vuông quen người đàn ông Trung Quốc tên Xi Xi. Khi được người này rủ sang đặc khu kinh tế Bokeo (Lào) làm việc, Vuông đồng ý.

Ba bị cáo thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 25/3/2022, Vuông sang Lào gặp Xi Xi và được người này đưa vào làm nhân viên quán hát Karaoke nằm trong đặc khu kinh tế Bokeo. Đến tháng 2/2023, Vuông liên lạc với Vi Thị Lan rủ sang Lào làm việc cùng.

Tháng 6/2023, Lan sang Lào rồi cùng làm nhân viên quán hát với Vuông. Một thời gian sau, Vuông giới thiệu Xi Xi cho Lan biết. Sau đó, cả hai đã bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất với Xi Xi về cách thức, hoa hồng được nhận nếu đưa người vào làm việc tại công ty lừa đảo.

Sau đó, Vi Thị Lan đã rủ rê, lôi kéo nhiều người quen sang Lào. Lan đưa ra thông tin gian dối việc nhẹ lương cao, làm việc đánh văn bản trên máy tính, hứa hẹn mức lương từ 15-17 triệu đồng/tháng để lừa nhiều người.

Không chỉ lừa bán các nạn nhân qua biên giới, Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa bán các nạn nhân khác. Với thủ đoạn trên, Lô Thị Nhâm từ vai trò là nạn nhân đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 3/2024, Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm đã 11 lần lừa bán 13 bị hại. Trong đó, Lan và Vuông đã 10 lần lừa 12 nạn nhân. Ngoài ra, Vuông còn giúp sức cho Nhâm lừa bán 1 người vào làm việc tại công ty lừa đảo.

Trong vụ án này, Lan thu lợi bất chính 105 triệu đồng, Vuông thu lợi bất chính 12,4 triệu đồng, Nhâm thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo thừa nhận phạm tội do hám lợi.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Lan 13 năm tù, Lô Thị Vuông 12 năm tù, Lô Thị Nhâm 6 năm tù.

