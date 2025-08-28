HLV Phan Như Thuật thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của SLNA sau trận thua Hải Phòng

Tối 27/8, SLNA nhận thất bại 0-2 trên sân Lạch Tray trước chủ nhà Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2025/26. Kết quả này khiến đội bóng xứ Nghệ tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm nhờ chiến thắng trước Nam Định ở vòng trước.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Phan Như Thuật thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi bắt nhịp trận đấu khá nhanh, nhưng sau đó mắc những sai lầm đáng tiếc và phải nhận bàn thua. Đó là điều mà toàn đội cần phải rút kinh nghiệm.”

Ông cũng cho rằng vấn đề thể lực là nguyên nhân lớn dẫn tới màn trình diễn dưới sức: “Không chỉ hàng tiền vệ mà toàn đội hôm nay chơi dưới sức. Có thể do mật độ thi đấu dày, thể lực các cầu thủ chưa kịp hồi phục sau vòng trước. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến cách chơi và hiệu quả của chúng tôi.”

HLV Phan Như Thuật tiếc nuối khi SLNA chưa thể hiện đúng khả năng.

Lý giải về sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai, nhà cầm quân xứ Nghệ cho biết: “Tiền vệ Enrique chưa có thể lực sung mãn, vì vậy, ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh chiến thuật, đưa thêm tiền đạo vào sân để tìm bàn gỡ. Nhưng rất tiếc, các cầu thủ chưa thể hiện được như mong đợi.”

Dù vậy, HLV Phan Như Thuật khẳng định quãng nghỉ 20 ngày tới sẽ là cơ hội quan trọng để SLNA điều chỉnh: “Đội bóng còn rất nhiều việc phải làm. Thời gian nghỉ này sẽ thuận lợi để chúng tôi rèn luyện thêm, giúp các cầu thủ trong và ngoài nước hiểu nhau hơn, qua đó cải thiện lối chơi.”

SLNA gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và tốc độ của Hải Phòng.

Nhà cầm quân cũng dành lời khen cho đối thủ: “Họ đã xây dựng được một lối chơi nhuần nhuyễn và hiệu quả. Hàng công với những ngoại binh như Fred thể hiện rất tốt và chính là mối đe dọa lớn nhất với chúng tôi hôm nay.”

Trước thách thức ở mùa giải năm nay, HLV Phan Như Thuật nhấn mạnh: “Chúng tôi cần cải thiện cả về chuyên môn lẫn sự ổn định tâm lý thi đấu. Đây mới chỉ là khởi đầu, và toàn đội sẽ phải làm việc cật lực hơn nữa.”

Thất bại trên sân Lạch Tray cho thấy con đường của SLNA ở V-League 2025/26 sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, với sự nhìn nhận thẳng thắn từ ban huấn luyện và quyết tâm chỉnh đốn, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có lý do để tin vào sự trở lại của đội bóng trong những vòng đấu tới.

