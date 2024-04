Trả góp mua ô tô điện VinFast: Nên mua pin hay thuê pin?

VinFast hiện thực hóa “giấc mơ có xe ô tô” của người Việt với chính sách vượt trội

Lợi cả đôi đường

VinFast đang trở thành tâm điểm của thị trường ô tô khi mới đây hãng xe Việt đưa ra chính sách trả góp tốt chưa từng có cho khách mua xe điện.

Cụ thể, trong chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2, từ 1/3/2024, toàn bộ khách hàng mua xe điện VinFast được áp dụng gói ưu đãi mua xe trả góp với “ba nhất” trên thị trường: Thời hạn cho vay dài nhất - tối đa lên tới 8 năm; giá trị vay cao nhất - tới 70% giá xe; lãi suất hấp dẫn nhất - chỉ 5% trong hai năm đầu, 8% trong ba năm tiếp theo và 9,5% trong ba năm cuối.

Chuyên gia tài chính cá nhân Hoàng Gia Khánh nhận định gói vay hấp dẫn cộng với chính sách linh hoạt về mua xe kèm pin hoặc thuê pin, giúp nhiều người tiêu dùng Việt, kể cả tầng lớp lao động phổ thông đều có thể hiện thực hóa “giấc mơ có xe ô tô”.

Đơn cử như với mẫu VinFast VF 5 Plus có giá niêm yết kèm pin là 548 triệu đồng, người mua chỉ cần bỏ ra 30% (tương đương 164,4 triệu đồng) đã có thể sở hữu xe. Hàng tháng khách hàng chi trả cả gốc và lãi chỉ khoảng 5,2 triệu, rẻ hơn chi phí thuê một chiếc xe hạng A trên thị trường hiện nay.

Trong khi đó, nếu muốn giảm bớt số tiền chi trả ban đầu, khách hàng có thể lựa chọn mua xe thuê pin. Khi đó, số tiền bỏ ra ban đầu ít hơn, chỉ từ 140,4 triệu đồng. Số tiền chi trả hàng tháng là 4,43 triệu đồng, cộng thêm chi phí thuê pin sẽ là khoảng 6 triệu cho quãng đường đến 3.000 km/tháng, nhỉnh hơn chi phí hàng tháng nếu mua pin nhưng vẫn là mức rất hợp lý cho gói vay mua xe tại Việt Nam.

“Thuê hay mua pin, số tiền khách mua phải bỏ ra và chi trả hàng tháng đều rất thấp để có thể sở hữu ô tô. Vì thế, người mua được gỡ bỏ hai lo lắng lớn nhất khi mua xe trả góp là chi phí ban đầu lớn và lãi suất thả nổi ở mức cao, gây áp lực tới chi tiêu của gia đình”, chuyên gia Hoàng Gia Khánh nói. Theo ông, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm bởi VinFast đã đứng ra “gánh” rủi ro cho khách hàng, khi chịu tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức áp dụng trong gói vay.

Xe điện vừa rẻ vừa tiết kiệm

Gói vay trả góp hấp dẫn có thể giúp nhiều người dễ dàng sở hữu xe điện. Tuy nhiên một trong những yếu tố quan trọng để khách hàng gắn bó với VinFast là chi phí tiết kiệm. Do không có phí trước bạ, giá lăn bánh xe điện VinFast rẻ hơn từ hàng chục đến hàng trăm triệu so với xe xăng. Ngoài ra, qua trải nghiệm thực tế, rất nhiều người dùng nhận định, chi phí năng lượng xe điện chỉ bằng 20-25% so với xe xăng cùng phân khúc.

“VF 6 chỉ tốn chi phí 500 đồng/km. Tính ra chỉ bằng 1/4 so với mức tiêu hao nhiên liệu của xe SUV cỡ B trước đây tôi sử dụng - trung bình 8-9 lít xăng/100 km”, anh Nguyễn Văn Trọng (TP.HCM) cho biết anh lựa chọn mua pin VF 6 và chi phí sử dụng hằng ngày chỉ tương đương xe máy.

Chi phí vận hành của xe điện VinFast khiến khách hàng “trầm trồ”

Trong khi đó, nếu lựa chọn thuê pin VF 6, khách hàng cần chi thêm 1,8 triệu đồng/tháng cho quãng đường 3.000 km, tương đương 600 đồng/km. Cộng với tiền sạc, tính tổng chi phí là 1.100 đồng/km, cũng chỉ bằng khoảng 55% tiêu hao nhiên liệu của xe xăng cùng phân khúc.

Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa ít tốn kém cũng giúp người dùng xe điện tiết kiệm khoản tiền không nhỏ trong suốt quá trình sử dụng xe. Trung bình, một chiếc xe xăng cần bảo dưỡng sau mỗi 5.000 km với chi phí bảo dưỡng cấp nhỏ khoảng 1,5 triệu đồng. Trong khi đó xe điện chu kỳ bảo dưỡng xa hơn (12.000 km) và chi phí ít hơn do ít linh kiện cần thay thế định kỳ.

“Tôi bảo dưỡng lần đầu ở 12.000 km chỉ tốn 719.000 đồng. Khó kiếm được hãng nào chi phí bảo dưỡng rẻ thế này", anh Nguyễn Thế Trung, một người dùng VF 8 tại Hà Nội cho biết.

Rất tiết kiệm, thế nhưng những gì người dùng ô tô điện nhận được lại vượt trội hoàn toàn so với các mẫu xe xăng cùng tầm giá. Trong đó, ưu điểm nổi trội được cộng đồng người dùng đánh giá cao ở xe điện là khả năng bứt tốc mạnh, nhanh lẹ nhưng rất chắc chắn, an toàn.

Công nghệ giúp xe điện VinFast “trên cơ” xe xăng

Ngoài ra, xe điện VinFast cũng “trên cơ” hoàn toàn xe xăng nhờ trang bị loạt công nghệ hỗ trợ lái ADAS, những tính năng thông minh như trợ lý ảo tiếng Việt có thể điều chỉnh điều hòa, bật nhạc, radio… Đáng chú ý, khách hàng có thể tiếp cận các tính năng hiện đại này ngay từ những mẫu xe phổ thông trong dải sản phẩm của VinFast. Các tính năng này cũng liên tục được VinFast nâng cấp, cải tiến qua các lần cập nhật phần mềm.

Người mua xe cũng được đảm bảo an tâm tuyệt đối với chính sách bảo hành từ 7 đến 10 năm, thời gian gấp 2-3 lần so với các hãng xe trên thị trường, cùng loạt chính sách hậu mãi của VinFast như sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động, cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời hạn bảo hành… giúp người dùng an tâm trong mọi hành trình.

Ngoài ra, hệ thống trạm sạc với quy hoạch 150.000 cổng phân bổ khắp 63 tỉnh thành cũng mang đến sự tiện lợi khi người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Nguồn tin: thanhtra.com.vn