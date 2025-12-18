Toyota C-HR+ 2026 chính thức chốt giá, từ hơn 1,2 tỷ đồng

Toyota C-HR+ 2026 chạy điện là thế hệ hoàn toàn mới của dòng C-HR, được phát triển trên nền tảng e-TNGA – tương tự như mẫu SUV điện bZ4X – nhằm nâng tầm dòng xe này lên phân khúc cao hơn, cả về hiệu suất lẫn trang bị.
Tại thị trường Mỹ, Toyota C-HR+ sẽ sử dụng cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, cho công suất 338 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0–97 km/h chỉ trong 5 giây. Tuy nhiên, tại Anh, mẫu xe sẽ chỉ có cấu hình dẫn động cầu trước với hai tùy chọn công suất: 165 mã lực trên bản tiêu chuẩn và 221 mã lực trên bản cao cấp.
Phiên bản tiêu chuẩn C-HR+ Icon sử dụng pin 57,7 kWh, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn là Design và Excel được trang bị bộ pin lớn hơn 77 kWh. Giá bán khởi điểm từ 34.495 bảng Anh (tương đương 46.230 USD - khoảng hơn 1,2 tỷ đồng), trong đó bản Design có giá từ 36.995 bảng và bản Excel cao cấp nhất có giá từ 40.995 bảng (gần 55.000 USD - hơn 1,43 tỷ đồng).
Về trang bị, bản Icon sở hữu màn hình trung tâm 14 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, vô lăng sưởi, hai đế sạc không dây, mâm hợp kim 18 inch, cùng hệ thống hỗ trợ mở cửa an toàn tích hợp cảnh báo điểm mù. Cấu hình này đi kèm bộ sạc 11 kW và pin dung lượng nhỏ hơn.
Phiên bản Design bổ sung kính tối màu phía sau, cửa cốp chỉnh điện và bộ mâm thể thao 20 inch. Trong khi đó, bản Excel cao cấp sở hữu sạc nhanh 22 kW, ghế lái chỉnh điện, nội thất kết hợp da và da lộn,...
Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống rửa đèn pha, camera toàn cảnh, cảnh báo giao thông cắt ngang phía trước, và hỗ trợ giữ làn/chuyển làn thông minh. Gói Premium Pack tùy chọn mang đến cửa sổ trời toàn cảnh và dàn âm thanh JBL cao cấp.
Tất cả các biến thể của C-HR+ sẽ được trang bị các tính năng của Toyota T-Mate, bao gồm bộ hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense và hệ thống hỗ trợ người lái. Các chức năng được cung cấp theo tiêu chuẩn là màn hình quan sát điểm mù, camera 360, đèn pha thích ứng và phanh hỗ trợ đỗ xe,...
Toyota dự kiến giao những chiếc C-HR+ đầu tiên tới khách hàng Anh từ tháng 3/2026. Trong khi đó, mẫu xe này cũng sẽ được mở bán tại thị trường Mỹ trong năm 2026, với thông tin chi tiết về giá và cấu hình sẽ được công bố sau.
Với việc kết hợp hệ truyền động điện, thiết kế hiện đại và nhiều tùy chọn cá nhân hóa, Toyota C-HR+ 2026 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV đô thị chạy điện.
Tác giả: Nguyễn Chung
Nguồn tin: kienthuc.net.vn