Toyota C-HR+ 2026 chính thức chốt giá, từ hơn 1,2 tỷ đồng

Phiên bản tiêu chuẩn C-HR+ Icon sử dụng pin 57,7 kWh, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn là Design và Excel được trang bị bộ pin lớn hơn 77 kWh. Giá bán khởi điểm từ 34.495 bảng Anh (tương đương 46.230 USD - khoảng hơn 1,2 tỷ đồng), trong đó bản Design có giá từ 36.995 bảng và bản Excel cao cấp nhất có giá từ 40.995 bảng (gần 55.000 USD - hơn 1,43 tỷ đồng).