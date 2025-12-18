Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Đề nghị các trường cung cấp tài liệu, hình thức nhận tiền

Ngày 18-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết đơn vị vừa có công văn yêu cầu rà soát báo cáo các tổ chức, dự án thiện nguyện trong trường học.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị các nhà hảo tâm tố không minh bạch

Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, thực hiện công văn số 6081/CAT-PC02 ngày 16-12-2025 của Công an tỉnh Nghệ An về việc phối hợp ra soát các dự án thiện nguyện trong các trường học, đồng thời chủ động công tác phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý đối với các đối tượng lợi dụng các dự án thiện nguyện để trục lợi nói chung, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An" nói riêng, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tổ chức rà soát và báo cáo, cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động của các Tổ chức, Dự án thiện nguyện đã và đang được triển khai tại nhà trường.

Đặc biệt là các dự án liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An" hoặc các tổ chức, dự án sử dụng hình ảnh của dự án "Nuôi em - Nghệ An" có dấu hiệu bất minh về hoạt động và tài chính. Trong đó, yêu cầu nêu rõ tổng số dự án, tên dự án, số người phụ trách, số trẻ em, học sinh được hỗ trợ, thời gian hoạt động, số tiền được hỗ trợ (hình thức nhận tiền), báo cáo chi hàng tháng, quý, năm đối với số tiền được hỗ trợ.

Báo cáo và các tài liệu liên quan gửi qua office về Sở trước 17 giờ ngày 19-12-2025. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi báo cáo xem như không có các tổ chức, dự án thiện nguyện đã và đang được triển khai tại nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thiện nguyện khi triển khai các dự án thiện nguyện trong nhà trường, đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đề ra. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất minh trong hoạt động, kịp thời báo cho Công an cấp xã, phường hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự) để tiếp nhận, xác minh, giải quyết theo quy định.

Được biết, trong nhiều năm liền, dự án thiện nguyện "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga điều phối đều "gắn mác" thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Hình ảnh các em học sinh ăn cơm từ dự án "Nuôi em - Nghệ An"

Cách giới thiệu này xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, trong tài liệu vận động tài trợ và trong giao tiếp với nhà hảo tâm, gây nhầm lẫn đây là chương trình do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện khiến nhiều người tin tưởng và quyên góp vào các dự án này.

Khi những phản ánh về tính minh bạch tài chính và công tác vận hành của dự án xuất hiện, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, phía Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia thực hiện, giám sát hay điều phối các dự án "Nuôi em" nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án thiện nguyên Nuôi em - Nghệ An hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay. Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động