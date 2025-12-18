Đưa Dự án Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An vào danh mục công trình trọng điểm

Trong thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2025, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát, lựa chọn và đề xuất vị trí phù hợp để quy hoạch xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh đảm bảo đồng bộ với định hướng phát triển không gian đô thị, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, thuận lợi kết nối giao thông, phát triển quỹ đất.

Một góc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đưa thêm 11 dự án lớn vào diện trọng điểm, gồm:

1. Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

2. Dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư (bao gồm việc di dời công trình có điện áp dưới 110kV) địa phận tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

3. Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh, Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

4. Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò

5. Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

6. Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

7. Hợp phần Bồi thường, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

8.Dự án Hạ tầng ưu tiên và Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An.

9. Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập;

10. Các dự án hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam (Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1; Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3; Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I và II; Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc);

11. Khu du lịch văn hóa - lịch sử thuộc “Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũ (nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn