5 nguyên nhân gây hôi miệng

Hôi miệng có thể xuất phát từ các bệnh lý răng miệng. Ảnh: Shutterstock.

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi khó chịu. Đây có thể chỉ là hiện tượng thoáng qua, chẳng hạn sau khi ăn những món nặng mùi như tỏi hay hành. Tuy nhiên, theo chuyên trang Sức khỏe Đại học Harvard, ở một số người, hôi miệng kéo dài dai dẳng và thường liên quan đến các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, phổ biến nhất là bệnh lý răng miệng.

Vệ sinh răng miệng không cẩn thận

Nếu răng không được chải sạch và dùng chỉ nha khoa thường xuyên, thức ăn thừa sẽ bám lại ở kẽ răng, mặt lưỡi và dưới viền nướu. Theo thời gian, các mảnh thức ăn này phân hủy, giải phóng mùi khó chịu và tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Đặc biệt, lưỡi là nơi dễ tích tụ vi khuẩn nhất, nhưng lại thường bị bỏ qua trong quá trình vệ sinh răng miệng hàng ngày.

Khô miệng kéo dài

Nước bọt có vai trò như một “chất làm sạch tự nhiên”, giúp trung hòa axit, rửa trôi cặn thức ăn và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Khi lượng nước bọt tiết ra giảm, vi khuẩn và mảng bám dễ tồn tại lâu hơn, khiến hơi thở có mùi.

Khô miệng có thể xảy ra do mất nước, thở bằng miệng, ngủ ngáy, căng thẳng kéo dài hoặc do tác dụng phụ của nhiều loại thuốc như thuốc chống dị ứng, thuốc điều trị trầm cảm, thuốc lợi tiểu. Một số rối loạn tuyến nước bọt cũng có thể làm tình trạng này trở nên mạn tính.

Bệnh nướu và các vấn đề răng miệng

Viêm nướu và viêm nha chu là những nguyên nhân phổ biến gây hôi miệng mạn tính. Khi mảng bám và cao răng tích tụ lâu ngày, vi khuẩn sẽ xâm nhập sâu vào các túi nướu, gây viêm và nhiễm trùng. Các túi nướu này là nơi vi khuẩn kỵ khí phát triển mạnh, liên tục tạo ra mùi hôi khó chịu. Nếu không điều trị, tình trạng này không chỉ gây hôi miệng mà còn dẫn đến lung lay và mất răng.

Thực phẩm và đồ uống

Một số thực phẩm có mùi mạnh như tỏi, hành, gia vị cay nồng chứa các hợp chất sulfur, theo WebMD. Sau khi được tiêu hóa, các hợp chất này đi vào máu và được đào thải qua phổi, khiến hơi thở có mùi ngay cả khi đã đánh răng. Bên cạnh đó, cà phê và đồ uống có cồn có thể làm khô miệng, gián tiếp làm mùi hôi trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên.

Hút thuốc lá

Thuốc lá để lại mùi khó chịu bám lâu trong khoang miệng và đường hô hấp. Ngoài ra, hút thuốc còn làm giảm tiết nước bọt, tăng nguy cơ viêm nướu, viêm nha chu và làm chậm quá trình lành thương trong miệng. Đây là lý do người hút thuốc thường gặp tình trạng hôi miệng kéo dài, khó cải thiện nếu không bỏ thuốc.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn