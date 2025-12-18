Hot girl Lào bị 'tấn công' vì vụ trọng tài từ chối bàn thắng Việt Nam

Maysaa nhận bình luận xấu vì hành động của trọng tài đồng hương.

Phút 29 trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17/12, cú đánh đầu đưa bóng vào lưới Philippines của Nguyễn Thị Bích Thùy đã bị trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị. Bàn thắng bị khước từ. Kết cục, Philippines giành chiến thắng 6-5 trên loạt luân lưu để lần đầu vô địch SEA Games.

Phutsavan Chanthavong, nữ trọng tài người Lào đã từ chối bàn thắng của Bích Thùy, trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều dân mạng Việt Nam đã tràn vào trang cá nhân được cho là của trọng tài này để bày tỏ phản ứng phẫn nộ.

Sự tức giận của dân mạng lan sang cả trang cá nhân của Maysaa - hot girl Lào nổi tiếng tại Việt Nam. Không ít dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích nữ trọng tài đồng hương của cô. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích vô cớ khiến Maysaa bức xúc.

Tối 17/12, Maysaa liên tục có những bài đăng trấn an dân mạng Việt. "Khi xảy ra sự việc từ một cá nhân lại vào bình luận lăng mạ em? Những người đó không đại diện cho người Việt Nam, giống như trọng tài người Lào trận này! Xin hãy bình tĩnh", cô viết.

Maysaa cho biết hết lòng ủng hộ tuyển Việt Nam.

Trong một bài đăng ngay sau đó, cô chia sẻ cảm xúc bất lực trước những bình luận tiêu cực tràn ngập trên trang cá nhân của mình.

"Một người làm sai ở nước ngoài, rồi một vài cá nhân quy chụp cả quốc gia bạn giống người đó, các bạn có đồng ý với sự quy chụp đó không?", cô viết, cho rằng những bình luận "quy chụp" vô tình có thể gây chia rẽ tình cảm của người dân hai nước láng giềng.

Trước đó, khi tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam xảy ra, Maysaa đã lên tiếng bênh vực những nữ chiến binh sao vàng. Cô thậm chí nói rằng "từ chối nhận đồng hương" với nữ trọng tài người Lào, bày tỏ áy náy trước "anh em Việt Nam".

Từ chiều 17/12, hot girl Lào đã có mặt trên sân vận động Thái Lan để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận chung kết SEA Games 33. "Cổ động viên Lào cổ vũ cho Việt Nam khét nhất. Việt Nam vô địch nha", cô chia sẻ trước trận.

Maysaa (sinh năm 2001) là người Lào, biệt danh tại Việt Nam là Mây, đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Cô nổi tiếng trên mạng xã hội Việt, có 1,4 triệu người theo dõi trên TikTok nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy và thực hiện nhiều video chia sẻ văn hóa, giao lưu bạn trẻ hai nước.

Dưới các bài đăng của Maysaa, nhiều cư dân mạng Việt cũng để lại bình luận bênh vực, kêu gọi mọi người cần giữ thái độ tỉnh táo, không chỉ trích người không liên quan.

Về bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy, trao đổi với Tri Thức - Znews, một cựu trọng tài hàng đầu Đông Nam Á, từng làm việc tại World Cup 2010, cho rằng tổ trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng.

Tờ Inquirer Sports của Philippines nhận định: "Các hình ảnh xem lại cho thấy Bích Thùy hoàn toàn không việt vị". Tờ báo gọi đây là một "vận may" cực lớn nghiêng về phía Philippines, vì nếu bàn thắng được công nhận, thế trận chắc chắn sẽ rẽ sang hướng khác khi Việt Nam đang nắm quyền kiểm soát.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn