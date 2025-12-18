Top 5 mẫu bán tải tốt nhất cho gia đình năm 2026

Xe bán tải ngày nay không chỉ mạnh mẽ về khả năng kéo và chở hàng mà còn được thiết kế rộng rãi, tiện nghi và an toàn như một chiếc SUV gia đình. Sự phổ biến của cấu hình bốn cửa giúp các mẫu bán tải trở thành lựa chọn linh hoạt cho cả di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi dã ngoại. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm thử nghiệm xe và đánh giá an toàn mới nhất, đây là những mẫu bán tải phù hợp nhất cho gia đình trong năm 2026.

Ford F-150: Lựa chọn toàn diện cho mọi gia đình

Ford F-150 tiếp tục là cái tên dẫn đầu trong phân khúc bán tải gia đình nhờ sự đa dụng, dải động cơ phong phú và an toàn hàng đầu. Mẫu xe mang đến nhiều tùy chọn sức mạnh, từ động cơ V6 EcoBoost 2.7L, hybrid PowerBoost 3.5L cho tới tùy chọn điện hoàn toàn F-150 Lightning. Nhờ đó, F-150 phù hợp với cả các gia đình cần một mẫu xe mạnh mẽ để kéo theo nhà di động, chở đồ đi dã ngoại hoặc đơn giản chỉ là xe đi lại hằng ngày.

Ford F-150

Khả năng an toàn của F-150 được đánh giá rất cao khi đạt 5 sao từ NHTSA và danh hiệu “Top Safety Pick” từ IIHS. Công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến BlueCruise giúp tài xế giảm mệt mỏi khi đi đường dài, đặc biệt trong những chuyến du lịch cùng gia đình. Ford F-150 2026 có giá khởi điểm khoảng 40.000 USD ( khoảng 1,05 tỷ đồng) và có thể vượt 80.000 USD ở các phiên bản hiệu suất cao như Raptor.

Toyota Tundra và Tacoma: Sức mạnh, tiện nghi và độ tin cậy Nhật Bản

Toyota góp mặt trong danh sách với hai mẫu bán tải Tundra và Tacoma, đáp ứng nhu cầu từ phân khúc cỡ lớn đến cỡ trung.

Toyota Tundra nổi bật nhờ động cơ V6 Twin-Turbo mạnh mẽ và tùy chọn hybrid i-Force Max, mang đến khả năng kéo ấn tượng nhưng vẫn đảm bảo mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý. Khoang cabin bản CrewMax đặc biệt rộng rãi, hàng ghế sau có chỗ để chân tới khoảng 41 inch, đủ thoải mái cho cả gia đình trong các chuyến đi dài. Về mặt an toàn, Tundra đạt “Top Safety Pick+” từ IIHS, khẳng định vị thế một trong những mẫu bán tải an toàn nhất năm 2026.

Toyota Tundra

Trong khi đó, Toyota Tacoma 2026 tiếp tục là cái tên lý tưởng cho những gia đình thích phiêu lưu. Xe được trang bị động cơ 2.4L tăng áp và tùy chọn hybrid mạnh tới 326 mã lực. Những phiên bản off-road chuyên dụng như TRD Pro rất hấp dẫn, nhưng SlashGear khuyến nghị các gia đình nên chọn bản phổ thông hơn để có không gian ghế sau thoải mái hơn. Tacoma có giá từ 34.000 USD tới hơn 65.000 USD (khoảng 900 triệu đồng tới 1,7 tỷ đồng) tùy cấu hình.

Toyota Tacoma

Honda Ridgeline và Hyundai Santa Cruz: Nhẹ nhàng, linh hoạt cho nhu cầu đô thị

Honda Ridgeline

Honda Ridgeline được đánh giá là mẫu bán tải mang lại trải nghiệm giống SUV nhất. Sử dụng cấu trúc khung unibody, Ridgeline đem đến cảm giác lái êm ái và ổn định hơn đáng kể so với khung body-on-frame truyền thống. Cabin xe rộng rãi, tiện nghi, tích hợp hộc đồ “in-bed trunk” trong thùng xe và cửa thùng mở đa hướng, rất hữu ích cho các gia đình thường xuyên đi dã ngoại. Ridgeline đạt 5 sao an toàn từ NHTSA và có giá khoảng 42.000 đến 49.000 USD (khoảng 1,1 - 1,3 tỷ đồng).

Hyundai Santa Cruz là đại diện cho phân khúc bán tải đô thị nhỏ gọn. Giá thành dễ tiếp cận, kích thước nhỏ gọn, dễ xoay sở trong thành phố nhưng vẫn có thùng xe linh hoạt khiến Santa Cruz trở thành lựa chọn thực tế cho các gia đình không cần sức kéo lớn. Mẫu xe cũng gây ấn tượng mạnh về an toàn khi đạt 5 sao NHTSA và danh hiệu “Top Safety Pick” từ IIHS. Giá dự kiến năm 2026 dao động từ 30.000 đến 45.000 USD (khoảng 790 triệu đồng tới xấp xỉ 1,2 tỷ đồng).

Hyundai Santa Cruz

Tác giả: CTV Minh Thúy

Nguồn tin: Báo VOV