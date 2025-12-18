'Mùi quá nồng nặc': Trang trại 1.600 cây c.ần s.a bí mật giữa Bangkok bị triệt phá, 3 người Việt 'sa lưới'

Tờ Khaosod English (Thái Lan) ngày 18/12 đưa tin, phối hợp với các quan chức thuộc Cục Y tế Cổ truyền và Y học Thay thế Thái Lan, Cảnh sát Thủ đô Bangkok đã đột kích một nhà kho ở khu Bang Kradi, quận Bang Khun Thian, Bangkok, sau khi người dân địa phương phàn nàn về mùi cần sa nồng nặc bốc ra từ tòa nhà, làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động trồng cần sa trái phép.

Ngày 16/12/2025, các nhà chức trách Thái Lan kiểm tra bên ngoài một nhà kho ở quận Bang Khun Thian, Bangkok, và phát hiện ra một cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp. Ảnh: Khaosod English

Các nghi phạm - bao gồm Nguyen Duc Anh, 28 tuổi; Do Van Bay, 27 tuổi; và Dang Sy Tai, 35 tuổi - đã bị bắt giữ vào ngày 16/12 cùng với 1.685 cây cần sa. Cảnh sát Bangkok cho biết mỗi cây cần sa cho khoảng 100 gram hoa khô, với tổng trọng lượng khoảng 168,5 kg. Cơ quan chức năng ước tính giá trị của số cần sa bị thu giữ vào khoảng 1,69 triệu baht (tương đương 1,41 tỷ VND).

Trung tá Chada Sesawech - người chỉ huy chiến dịch cùng các sĩ quan thuộc Phòng Bảo vệ Trẻ em và Phụ nữ của Sở Cảnh sát Thủ đô Bangkok - cho biết các điều tra viên đã thu thập bằng chứng và có được lệnh khám xét từ Tòa án Hình sự quận Thon Buri (Bangkok) trước khi kiểm tra nhà kho.

Hình ảnh những cây cần sa bị nhà chức trách Thái Lan thu giữ trong một cuộc đột kích ở thủ đô Bangkok vào ngày 16/12/2025. Ảnh: Khaosod English

Cảnh sát Bangkok cho biết, cả ba đối tượng nêu trên đều thừa nhận đang trồng cần sa tại địa điểm đó. Họ nói với nhà chức trách rằng mình đã thành lập một công ty để kinh doanh liên quan đến cần sa nhưng chưa có giấy phép cần thiết.

Cảnh sát Bangkok cáo buộc các đối tượng này đã cùng nhau vi phạm luật về dược liệu bị kiểm soát của Thái Lan bằng cách trồng trọt, chế biến hoặc bán cần sa với mục đích thương mại mà không có giấy phép theo Luật Bảo vệ và Phát huy Kiến thức Y học Cổ truyền Thái Lan.

Các nghi phạm và số cây cần sa bị thu giữ đã được bàn giao cho các điều tra viên tại đồn cảnh sát Samae Dam (quận Bang Khun Thian, Bangkok) để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

