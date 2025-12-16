Giá xe ô tô 'lao dốc' dịp cuối năm

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Mức giảm sâu nhất trong ba năm

Khảo sát tại các hệ thống phân phối lớn ở Hà Nội cho thấy hầu hết các phân khúc đều đang giảm mạnh, nhiều mẫu xe giảm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều đại lý nhận định mức ưu đãi năm nay “sâu nhất trong ba năm”, tạo ra mặt bằng giá thấp hiếm thấy trên toàn thị trường.

Đáng chú ý nhất là nhóm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ - hình thức giảm giá trực tiếp giúp khách hàng tiết kiệm 50 - 150 triệu đồng tùy từng dòng xe. Cùng với đó, đại lý còn bổ sung quà tặng phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ, voucher du lịch hoặc quay thưởng để tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn khốc liệt cuối năm.

Ở nhóm xe phổ thông, Toyota tiếp tục dẫn đầu về ưu đãi khi áp dụng giảm 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Camry. Mẫu Camry, vốn có giá niêm yết 1,22 - 1,53 tỷ đồng/xe, đang được giảm 122 - 153 triệu đồng - mức giảm được đánh giá là cao nhất của mẫu sedan cỡ D này trong vòng 5 năm qua. Vios cũng giảm 46 - 54 triệu đồng, đưa giá về 402 - 491 triệu đồng/xe, tạo lợi thế lớn cho cả nhóm khách mua gia đình lẫn chạy dịch vụ.

Trong khi đó, thương hiệu đồng hương Honda lựa chọn chiến lược tập trung vào hai sản phẩm chủ lực là City và Civic e:HEV RS (VIN 2024) với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Honda City hiện giảm tương đương 50 - 57 triệu đồng, giúp tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B vốn giàu đối thủ. Civic e:HEV RS được giảm tới 100 triệu đồng, thể hiện nỗ lực của Honda nhằm giữ thị phần trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến công nghệ hybrid.

Ở phân khúc bán tải cũng ghi nhận mức giảm chưa từng có. Ford Ranger - mẫu bán tải bán chạy nhất Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 59 - 78 triệu đồng. Không chỉ Ranger, Ford còn áp dụng ưu đãi lớn cho Everest, Territory, Transit và Mustang Mach-E trong chương trình “Vui Giáng Sinh, Mừng Năm Mới”, bao gồm quà tặng giá trị và cơ hội quay thưởng chuyến du lịch Bắc Âu trị giá 250 triệu đồng.

Hyundai nhập cuộc mạnh mẽ với mức giảm sâu cho Accent (giảm đến 64 triệu), Stargazer (86 triệu), Santa Fe (180 triệu) và Palisade (200 triệu). Đây được xem là một trong những đợt giảm giá trực tiếp lớn nhất của Hyundai trong năm nay, góp phần kích cầu dòng SUV vốn đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Anh Hoàng Trần ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, vừa đặt cọc mua mẫu SUV Palisade của Hyundai chia sẻ: “Tôi theo dõi giá xe gần một năm và chưa thấy thời điểm nào ưu đãi sâu như hiện nay. Xe giảm đến 200 triệu đồng, tôi quyết định mua ngay thay vì chờ sang năm”.

Mitsubishi tiếp tục duy trì sức nóng khi ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho toàn dải sản phẩm, từ Attrage đến Xforce và Xpander. Riêng Xpander và Xforce giảm 60 - 70 triệu đồng, giúp Mitsubishi duy trì doanh số ổn định trước áp lực từ Toyota và Hyundai.

Theo đại diện Mitsubishi, năm 2025, sức mua suy yếu, hàng tồn tăng, trong khi xe điện bùng nổ tạo áp lực lớn lên xe xăng. Vì vậy, tháng 12 trở thành thời điểm thích hợp nhất để các hãng xả hàng, đặc biệt khi mục tiêu doanh số cuối năm buộc họ phải dùng ưu đãi làm đòn bẩy. Mặt bằng giảm giá hiện tại là mức sâu nhất điều chỉnh theo chu kỳ 3 năm trở lại đây. Trong bối cảnh này, tháng 12 không chỉ là thời điểm mua xe thuận lợi nhất trong năm mà còn là “cơ hội vàng” cho những người đang cân nhắc đổi xe trước mùa Tết và trước khi các mẫu xe đời 2026 ra mắt.

Xe điện nhập cuộc đua ưu đãi

Mẫu ô tô điện EV6 của Kia. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Không chỉ xe xăng, phân khúc xe điện tháng 12/2025 ghi nhận cuộc đua ưu đãi nóng chưa từng thấy, đặc biệt khi BYD tung ra chương trình khuyến mại lớn nhất năm “Rinh xe xịn - Đón Noel” cho cả 8 mẫu xe hiện có.

Hầu hết các mẫu xe BYD như Seal, Atto 2, Atto 3, Seal 5, Han và Sealion 6 đều được áp dụng ưu đãi đồng loạt: hỗ trợ phí trước bạ, tặng ứng dụng BYD App, tặng bộ sạc treo tường 7 kW, thảm sàn, gói bảo hiểm vật chất, voucher sạc hoặc thiết bị V2L. Mức ưu đãi cao nhất lên đến hơn 80 triệu đồng dành cho Sealion 6 Dynamic khi cộng dồn cả hỗ trợ trước bạ và quà tặng bổ sung. Đây được xem là một trong những gói khuyến mại xe điện giá trị nhất thị trường thời điểm hiện tại.

Theo BYD Việt Nam, chương trình ưu đãi năm nay được xây dựng nhằm tạo điều kiện để người dùng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe năng lượng mới trong bối cảnh nhu cầu mua sắm xe điện tăng mạnh vào dịp cuối năm. Với danh mục sản phẩm trải rộng từ xe điện cỡ nhỏ đến sedan và SUV hạng sang và ưu đãi lớn, BYD hướng tới phục vụ đa dạng nhu cầu từ gia đình, di chuyển đô thị đến kinh doanh dịch vụ, giúp hãng mở rộng tệp khách hàng, nhất là nhóm kinh doanh dịch vụ.

Trong khi đó, các mẫu xe điện nhập khẩu như Volvo, Mercedes-Benz EQ, Hyundai Ioniq hay Kia EV6 cũng đang được đại lý áp dụng giảm 50 - 120 triệu đồng, chủ yếu nhằm cạnh tranh với sự bùng nổ của BYD và VinFast trong nước. Nhiều đại lý cho biết lượng xe tồn kho của nhóm xe nhập khẩu đang cao hơn dự kiến, buộc họ phải dùng ưu đãi để giải phóng hàng trước năm 2026.

Ở nhóm xe Trung Quốc, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì lợi thế giá khi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Omoda C5. Mức ưu đãi 54 triệu đồng đưa giá bán xuống chỉ còn 485 triệu đồng, thậm chí thấp hơn nhiều mẫu xe cỡ A, tạo ra lựa chọn đáng giá cho khách hàng trẻ ưa công nghệ.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, sự bùng nổ ưu đãi trong phân khúc xe điện không chỉ phản ánh áp lực cạnh tranh gay gắt mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch tiêu dùng rõ rệt. Năm 2025 là năm thị trường ô tô chứng kiến sự phân hóa mạnh, khi xe điện ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, buộc các hãng xe xăng truyền thống phải đẩy mạnh khuyến mại để giữ thị phần.

Với mặt bằng giá xuống thấp nhất nhiều năm, tháng 12/2025 trở thành thời điểm “vàng” để người tiêu dùng mua xe, đồng thời là cú hích quan trọng giúp thị trường ô tô phục hồi và tạo động lực cho chu kỳ sản phẩm mới năm 2026.

Tác giả: Văn Xuyên

Nguồn tin: Báo Tin tức