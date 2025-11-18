Cụ thể, có tổng cộng 7.579 xe thuộc nhiều mẫu khác nhau nằm trong diện ảnh hưởng, bao gồm Toyota Alphard, Camry, Corolla, Corolla Cross và các mẫu Lexus như LM, LS500.

Các mẫu xe nằm trong dải triệu hồi được trang bị đồng hồ táp lô với màn hình 12,3 inch hiển thị nhiều thông tin khác nhau (đèn và chỉ thị cảnh báo, các đồng hồ đo, các thông báo...). Trong quá trình sử dụng, màn hình hiển thị có thể không sáng sau khi bật khóa điện. Việc lái xe trong tình trạng không có đồng hồ tốc độ và các cảnh báo khiến người lái bỏ qua các thông tin cần thiết, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Toyota Việt Nam gọi triệu hồi gần 7.600 xe Toyota và Lexus.

Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng, sẽ nhận được thông báo từ các Đại lý Toyota và Đại lý Lexus mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/ cập nhật dự kiến khoảng 1,9 – 2,7 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Toyota và Đại lý Lexus trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí.

Với những xe Toyota/ Lexus nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, Đại lý Toyota và Đại lý Lexus sẽ tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn