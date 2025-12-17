Lamborghini Huracan LP580-2 về tay đại gia Đồng Nai đeo biển 115 triệu

Vanof tháng 11/2025, Lamborghini Huracan 580-2 đã bị bắt gặp xuất hiện tại quận 1, TP.HCM đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe, đã rất lâu rồi xe mới được nhìn thấy dạo phố và thật tiếc đó là những hình ảnh sau cùng khi xe còn ở Sài thành, vì thông tin mới đây cho thấy, "siêu bò" này đã được chủ nhân bán lại cho 1 người chơi xe ở tỉnh Đồng Nai.