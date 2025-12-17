Lamborghini Huracan LP580-2 về tay đại gia Đồng Nai đeo biển 115 triệu

Vanof tháng 11/2025, Lamborghini Huracan 580-2 đã bị bắt gặp xuất hiện tại quận 1, TP.HCM đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe, đã rất lâu rồi xe mới được nhìn thấy dạo phố và thật tiếc đó là những hình ảnh sau cùng khi xe còn ở Sài thành, vì thông tin mới đây cho thấy, "siêu bò" này đã được chủ nhân bán lại cho 1 người chơi xe ở tỉnh Đồng Nai.
Lamborghini Huracan là 1 sự lựa chọn rất tốt về tầm giá cho các siêu xe dưới 9 tỷ đồng hiện nay, vì thế, 1 doanh nhân Đồng Nai đã chốt đơn ngay chiếc dẫn động cầu sau duy nhất rao bán trên thị trường. Xe mang ngoại thất màu đỏ và được chủ mới cho sơn lại bộ mâm màu bạc, hệ thống ống xả độ vẫn còn.
Điểm mới tiếp theo của chiếc siêu xe Lamborghini Huracan 580-2 này chính là việc xe được lắp biển số đấu giá 60K-977.79 với số tiền 115 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan phiên bản dẫn động cầu sau trong bài viết này có tiểu sử khá hoành tráng.
So với đàn anh Huracan LP610-4, ngoại hình của Huracan LP580-2 dễ dàng nhận biết ở phần cản trước hoàn toàn mới và hốc hút gió lớn hơn nhằm tăng hiệu quả làm mát và sức ép lên bánh trước. Bộ mâm 5 chấu 20 inch trước/sau đi kèm lốp Pirelli Pzero được phát triển riêng.
Nội thất của Huracan LP580-2 sử dụng hệ thống thông tin giải trí Lamborghini Infotainment System II, màn hình trung tâm TFT 12,3 inch. Xe có nội thất được bọc da alcantara màu đen đi kèm các chi tiết được khâu chỉ đỏ. Hơn nữa, chiếc xe này còn được trang bị gói ốp carbon Forged Composite độc quyền của Lamborghini và nắp động cơ bằng kính.
Điểm khác biệt lớn nhất của Lamborghini Huracan LP580-2 chính là hệ dẫn động cầu sau so với LP610-4 là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, Huracan LP580-2 có trọng lượng nhẹ hơn 33kg (ở mức 1.389 kg), phân bổ trọng lượng trước/sau là 40-60
Lamborghini Huracan LP580-2 trang bị khối động cơ V10 5.2 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 580 mã lực (ít hơn 30 mã lực so với phiên bản LP610-4), momen xoắn cực đại đạt 540Nm đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp Lamborghini Doppia Frizione. Chiếc xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 3.4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320km/h.
Các nâng cấp khác bao gồm hệ thống treo mới cứng hơn, hệ thống kiểm soát ổn định và độ bám đường được hiệu chuẩn lại. Người điều khiển vẫn có 3 chế độ lái quen thuộc là Strada, Sport và Corsa.
Đây là một trong hai chiếc Huracan LP580-2 có mặt tại Việt Nam, đồng thời là chiếc đầu tiên ra biển trắng và thường xuyên xuất hiện trên đường phố. Xe từng có một thời gian định cư tại Hà Nội, au đó, chiếc xe đã được di cư vào Sài Gòn và hiện tại là Đồng Nai.
Ban đầu Lamborghini Huracan LP580-2 khi mới được nhập khẩu về nước theo diện chính hãng và được 1 tay chơi xe ở Hà Nội mua về với giá gần 16,5 tỷ đồng, sau đó bán lại giá 13,6 tỷ đồng cho một tay chơi ở TP.HCM khi đã lăn bánh khoảng 10.000km. Hiện chưa rõ giá bán của xe sau khi về tay đại gia Đồng Nai.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.net.vn