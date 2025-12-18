Vụ lật xe ô tô trên Đường Láng, Hà Nội: Tài xế dương tính với ma tuý

Chiếc xe do tài xế Doãn Việt Cường điều khiển lật nghiêng giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h20’ ngày 17/12, Công an phường Đống Đa nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn xảy ra tại đối diện số 34 Đường Láng, hướng đi Trường Chinh.

Công an phường Đống Đa đã khẩn trương huy động, bố trí lực lượng Cảnh sát trật tự nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm tình hình vụ việc, phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, xe ô tô nhãn hiệu Santafe màu đỏ - BKS: 30H-158.33 do Doãn Việt Cường điều khiển từ Đường Láng đi Trường Chinh, khi đến đoạn đường đối diện số 34 Đường Láng thì xảy ra va chạm với 2 xe ô tô khác cùng chiều rồi lật nghiêng giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người; cả 3 xe ô tô đều hư hỏng. Quá trình xử lý vụ việc, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn đối với cả 3 tài xế đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, tài xế Doãn Việt Cường dương tính với với Morphine. Theo tài liệu xác minh, tài xế Doãn Việt Cường từng có 2 tiền sự và thuộc diện đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Hiện vụ việc vẫn đang cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

