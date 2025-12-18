Mỹ tấn công tàu nghi buôn ma túy ở vùng biển quốc tế Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ tấn công một tàu nghi là được dùng buôn bán ma túy. (Nguồn: Fox News)

Ngày 17/12, quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tàu mà nước này nghi là được dùng buôn bán ma túy ở vùng biển quốc tế phía Đông Thái Bình Dương, khiến 4 người thiệt mạng.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Nam Mỹ cho biết Lực lượng Liên hợp Southern Spear đã tiến hành cuộc tấn công theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Tình báo Mỹ xác nhận con tàu di chuyển trên tuyến đường buôn ma túy đã được biết trước và tham gia các hoạt động phạm pháp. Toàn bộ 4 người là nam giới đã thiệt mạng và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường các chiến dịch quân sự chống các băng nhóm buôn ma túy ở khu vực Caribe và Thái Bình Dương.

Tháng Tám vừa qua, tờ The New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một chỉ thị bí mật cho phép sử dụng lực lượng quân sự nhằm vào các băng nhóm buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh.

Kể từ đó, nhiều đơn vị quân sự bổ sung đã được triển khai tới vùng biển Caribe, đồng thời Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tàu mà nước này nghi là vận chuyển ma túy sang Mỹ.

Cũng trong ngày 17/12, Mỹ thông báo sẽ triển khai tạm thời lực lượng Không quân tới Ecuador nhằm đẩy mạnh hoạt động trấn áp nạn buôn bán ma túy tại một trong những đầu mối trung chuyển ma túy lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela - quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn tại Mỹ Latinh - ngày càng leo thang.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai lực lượng Không quân tại căn cứ không quân Manta của Ecuador - nơi từng là căn cứ quân sự của Mỹ trong suốt 1 thập kỷ cho đến năm 2009.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa - một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực Mỹ Latinh, khẳng định chiến dịch này sẽ giúp “xác định và triệt phá các tuyến buôn bán ma túy."

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Quito cho biết đợt triển khai lần này chỉ là “một chiến dịch tạm thời, được phối hợp cùng lực lượng Không quân Ecuador tại Manta."

"Nỗ lực chung ngắn hạn” này được kỳ vọng giúp tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang Ecuador trong cuộc chiến chống các tổ chức ma túy - khủng bố, qua đó bảo vệ Mỹ và Ecuador trước những mối đe dọa chung.

Trên thực tế, các cảng biến Guayaquil và Manta đã trở thành những cửa ngõ xuất khẩu then chốt đối với cocaine, được sản xuất tại Colombia và Peru.

Tổng thống Noboa hiện nỗ lực đẩy lùi làn sóng bạo lực của các băng nhóm buôn bán ma túy, vốn đã biến Ecuador - từng là một trong những quốc gia an toàn nhất Nam Mỹ - trở thành điểm nóng chết chóc bậc nhất khu vực.

Để ứng phó với thực trạng này, Tổng thống Noboa cho rằng Ecuador cần sự hỗ trợ từ ngoài nước để đẩy mạnh trấn áp các băng nhóm đang tranh giành quyền kiểm soát các tuyến buôn bán ma túy./.

Tác giả: Phương Oanh - Thùy Liên

Nguồn tin: vietnamplus.vn