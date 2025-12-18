Nghệ An tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết

Nghệ An kiểm tra cao điểm công tác chống buôn lậu trước, trong và sau Tết.

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong năm 2025. Đồng thời, kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường, tình hình giá cả, cung – cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp Tết. Qua đó, phát hiện sớm những yếu tố tiềm ẩn gây mất ổn định thị trường để chủ động có biện pháp xử lý phù hợp.

Thời gian kiểm tra được thực hiện từ ngày 16/12/2025 đến hết ngày 15/3/2026. Nội dung trọng tâm gồm: Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tại các xã, phường; tình hình thị trường thực tế tại địa bàn; kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, các đoàn sẽ tập trung kiểm tra những vấn đề nổi cộm, các vụ việc phức tạp, địa bàn trọng điểm cần có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Nghệ An lập 3 đoàn kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết 2026.

Theo phân công, Đoàn kiểm tra số 1 do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò và các xã, phường dọc tuyến Quốc lộ 1A. Thành phần đoàn gồm đại diện nhiều sở, ngành và lực lượng chức năng liên quan.

Đoàn kiểm tra số 2 do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra tại các xã, phường trên tuyến đường 48, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành như Tài chính, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ cùng các lực lượng chức năng.

Đoàn kiểm tra số 3 do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tại các xã thuộc tuyến đường 7, tập trung đánh giá hiệu quả công tác phối hợp, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại.

Việc triển khai đồng bộ các đoàn kiểm tra được kỳ vọng sẽ góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn