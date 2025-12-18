Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án dở dang nhanh chóng vào hoạt động

Dự án 70 tỉ đồng dang dở gần 1 thập kỷ, hoang tàn trên “đất vàng” Nghệ An. Ảnh Ngọc Quân.

Dự án hàng chục tỷ vẫn chưa thể đưa vào hoạt động

Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2015. Công trình được đầu tư theo chương trình phát triển văn hóa - thể thao, do Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng Hoàng Kim là đơn vị thi công.

Giai đoạn 1 Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là xây dựng phần thô tòa nhà 5 tầng, gồm các hạng mục: phòng hành chính, khán phòng biểu diễn 500 chỗ ngồi và các phòng tập luyện, sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca ví, giặm.

Năm 2016, dự án có kinh phí đầu tư gần 70 tỉ đồng này được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 10 năm, công trình vẫn trong tình trạng dở dang, chưa thể đưa vào sử dụng.

Do không sử dụng nên mặt ngoài cỏ mọc um tùm. Ảnh Ngọc Quân.

Giữa tháng 12/2025, theo quan sát của phóng viên, tòa nhà 5 tầng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh với diện tích xây dựng cả chục ngàn mét vuông do bỏ hoang lâu ngày không sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp nhiều hạng mục.

Theo tìm hiểu, việc xây dựng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã hoàn thành giai đoạn 1. Tuy nhiên, do còn thiếu rất nhiều hạng mục nên công trình chưa đưa vào sử dụng được.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã có chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của dự án. Vì vậy, hiện chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu, thực hiện.

Nhanh chóng hoàn thành các dự án chậm tiến độ ở Nghệ An

Tại Nghệ An, không chỉ riêng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, vẫn có rất nhiều công trình được đầu tư hàng chục, hàng trăm tỉ đồng nhưng hiệu quả không như kỳ vọng.

Đơn cử như Dự án tái định cư Khe Mừ ở xã Kim Bảng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2009 với kinh phí đầu tư trên 80 tỉ đồng để di dời 120 hộ dân vạn chài không có nhà ở. Đến nay, sau 16 năm, khu này vẫn bỏ hoang dù hạ tầng đã hoàn thiện.

Tương tự, khu tái định cư Hòa Lam ở phường Trường Vinh được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 40 tỉ đồng, dù đã hoàn thành nhiều năm nay nhưng vẫn bỏ không. Điều đáng nói là cách đó không xa, rất nhiều hộ dân sống cạnh sông Lam hằng ngày vẫn phải đối mặt nguy cơ sạt lở, nước lũ cuốn...

Nhiều hạng mục của dự án đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh Ngọc Quân.

Liên quan đến việc này, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn diện. Các chủ đầu tư phải làm rõ trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý dứt điểm 127 dự án đầu tư công chậm tiến độ, thi công dang dở.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc xử lý triệt để các dự án dở dang, chậm tiến độ không chỉ giúp tránh lãng phí, tiết kiệm ngân sách mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Việc này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy giải ngân và nâng cao chất lượng đầu tư công.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn