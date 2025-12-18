Truy tố cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong vì nhận hối lộ 43,9 tỷ đồng

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng số 2967/Ctr-VKSTC-V3, truy tố cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh trên, bà Trần Việt Nga (cũng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, còn 53 bị can khác bị truy tố về các nhóm tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Bị can Trần Việt Nga (trái) và Nguyễn Thanh Phong

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2018 đến 2024, với vai trò Cục trưởng, bị can Nguyễn Thanh Phong đã có hành vi chỉ đạo, thống nhất việc cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm nhận tiền hối lộ của các cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận, thẩm định, thẩm định lại, hậu kiểm cấp GMP (thẩm định và chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng đồng nhất, an toàn)... Nguyễn Thanh Phong thống nhất cơ chế ăn chia, hưởng lợi cá nhân.

Phía truy tố xác định Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ là 94,8 tỷ đồng; đồng thời bị can này được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo.

Cáo trạng xác định, bị can Trần Việt Nga ở thời điểm đó là Phó Cục trưởng phụ trách việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận. Nga đã có hành vi chỉ đạo, yêu cầu cấp dưới nhận hối lộ của các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ để chia nhau hưởng lợi cá nhân. Trong đó, Trần Việt Nga phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ trong việc cấp Giấy xác nhận là 12,7 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định Trần Việt Nga hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn