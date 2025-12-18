Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng giáng sinh giáo họ Yên Trạch, phường Cửa Lò

Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc; đồng chí Vi Văn Sơn – Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo phường Cửa Lò.

Quang cảnh buổi chúc mừng giáng sinh Giáo họ Yên Trạch

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu

Trong không khí ấm áp và thắm thiết tình đoàn kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban hành giáo và toàn thể bà con Giáo họ Yên Trạch một mùa giáng sinh an lành, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và đón năm mới hạnh phúc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đoàn Giáo họ Yên Trạch trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời mong muốn bà con giáo dân tiếp tục phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội xây dựng mối đoàn kết, thương yêu, hòa hợp.

Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Linh mục quản Giáo họ độc lập Yên Trạch, phường Cửa Lò cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp

Thay mặt bà con giáo dân, Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Linh mục quản Giáo họ độc lập Yên Trạch, phường Cửa Lò đã bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để bà con tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời chung tay cùng chính quyền thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng giáng sinh giáo họ Yên Trạch, phường Cửa Lò

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng giáng sinh giáo họ Yên Trạch, phường Cửa Lò

Lãnh đạo phường Cửa Lò tặng hoa chúc mừng giáng sinh giáo họ Yên Trạch, phường Cửa Lò

*/ Cũng trong tối 17/12, đoàn công tác của tỉnh đã tham dự chương trình “Mừng Giáng sinh 2025 - Chào năm mới 2026” do Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức tại Giáo họ Yên Trạch, phường Cửa Lò.

Thành viên đoàn công tác tặng quà cho các em thiếu nhi tại Giáo họ Yên Trạch

Ban Thư ký Hội liên hiệp thanh niên tỉnh đã trao các suất quà cho các em thiếu nhi tại Giáo họ Yên Trạch

Tại chương trình, Ban Thư ký Hội liên hiệp thanh niên tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 05 suất quà cho 05 em thiếu nhi trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão lũ; 100 thùng sữa cho các em thiếu nhi tại Giáo họ Yên Trạch.

Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi trong Giáo họ biểu diễn

Các em được tham gia các hoạt động của Giáo họ

Đong đầy yêu thương trong những phần quà nhỏ gửi đến các em tại Giáo họ Yên Trạch

Chương trình với các hoạt động giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi, đêm nhạc giáng sinh và trao tặng quà tới bà con nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, mang đến một mùa giáng sinh an lành và ý nghĩa.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn