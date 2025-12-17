Xe sang 5 tỷ của vợ chồng Thủy Tiên

Theo tìm hiểu, chiếc xe xuất hiện cùng vợ chồng Thủy Tiên là Porsche Cayman, là mẫu coupe thể thao động cơ đặt giữa được xem như biểu tượng cho triết lý lái thuần chất của thương hiệu xe sang đến từ Đức. Ra đời nhằm hướng đến những khách hàng yêu thích trải nghiệm cầm lái đúng nghĩa, Cayman nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ thiết kế gọn gàng, cân đối cùng khả năng vận hành vượt trội trong phân khúc xe thể thao hai cửa.

Về thiết kế, xe sang của vợ chồng Thủy Tiên mang phong cách đặc trưng của Porsche với đường nét khí động học mượt mà, phần đầu xe thấp và rộng, kết hợp cụm đèn LED sắc sảo. Kiểu dáng coupe liền khối giúp chiếc xe giữ được vẻ thể thao nhưng không quá phô trương, phù hợp cả khi di chuyển trong phố lẫn trên đường trường. Bên cạnh đó, việc đặt động cơ ở vị trí trung tâm thân xe giúp Cayman có tỷ lệ phân bổ trọng lượng tối ưu, tạo lợi thế lớn về khả năng vào cua và độ ổn định.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh. Ảnh: FBNV

Sức mạnh của xe ô tô vợ chồng Thủy Tiên sở hữu đến từ các tùy chọn động cơ boxer danh tiếng. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2.0L tăng áp cho công suất 300 mã lực, trong khi Cayman S nâng cấp lên động cơ 2.5L với công suất 350 mã lực. Đặc biệt, các phiên bản cao như GTS 4.0 hay GT4 sở hữu động cơ 6 xy-lanh hút khí tự nhiên, mang đến âm thanh và cảm giác lái được giới chơi xe đánh giá rất cao. Xe có thể kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép PDK, dẫn động cầu sau, giúp tăng tính thể thao và khả năng kiểm soát.

Không gian nội thất của xe sang vợ chồng thủy Tiên tin dùng được thiết kế theo hướng tập trung tối đa vào người lái. Bố cục gọn gàng, chất liệu cao cấp như da, Alcantara hay carbon cùng ghế thể thao ôm sát mang lại cảm giác chắc chắn khi vận hành ở tốc độ cao. Dù là xe thể thao, Cayman vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày nhờ sở hữu hai khoang hành lý trước và sau, điều hiếm thấy trong phân khúc.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên được bắt gặp lái xe sang trị giá 5 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình

Tại Việt Nam, Porsche Cayman hiện được phân phối với 4 phiên bản, gồm: Cayman tiêu chuẩn giá khoảng 4 tỷ đồng, Cayman Style Edition khoảng 4,5 tỷ đồng, Cayman S khoảng 5 tỷ đồng và Cayman GT4 RS phiên bản hiệu năng cao nhất có giá khoảng 12 tỷ đồng.

Với thiết kế thể thao tinh tế, khả năng vận hành ấn tượng cùng mức giá trải rộng theo từng phiên bản, Porsche Cayman phản ánh rõ gu chơi xe và sự đề cao trải nghiệm lái của vợ chồng Thủy Tiên. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người yêu xe thể thao, đề cao cảm giác lái chân thật, thiết kế tinh gọn và mong muốn sở hữu một mẫu coupe vừa mang đậm DNA hiệu suất của Porsche.

Mẫu xe của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Ảnh: configurator porsche

