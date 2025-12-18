Diện mạo mới của Sân bay Vinh sau gần nửa năm đóng cửa để nâng cấp

Cảng hàng không quốc tế Vinh (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) – cửa ngõ hàng không của khu vực Bắc Trung Bộ, được đưa vào khai thác từ cuối năm 2003, với công suất thiết kế 2,75 triệu hành khách mỗi năm.

Cảng hàng không quốc tế Vinh (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) được đưa vào khai thác từ cuối năm 2003, có công suất thiết kế 2,75 triệu hành khách mỗi năm, trung bình phục vụ 21-26 chuyến bay/ngày.

Từ ngày 1/7, Cảng hàng không quốc tế Vinh chính thức tạm ngừng khai thác để triển khai dự án nâng cấp quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV làm chủ đầu tư, với 3 hạng mục chính: sửa chữa đường băng và hai đường lăn; mở rộng sân đỗ máy bay; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách quốc nội. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Việc nâng cấp, sửa chữa sân bay Vinh hướng tới hình ảnh một sân bay hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.





Nhà ga hành khách quốc nội được cải tạo, mở rộng, đồng bộ hạ tầng, hướng tới hình ảnh một sân bay hiện đại, chuyên nghiệp.

Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động, sân bay Vinh dần “thay da đổi thịt”, hoàn thiện những khâu cuối cùng trước ngày khai thác trở lại.

Hệ thống nhận diện sinh trắc học được đưa vào vận hành, kết nối từ quầy check-in đến cổng kiểm soát an ninh, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Máy soi hành lý thế hệ mới với 4 đầu phát hai chiều cho phép xử lý nhanh các kiện hành lý, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm.

Công nghệ Body Scanner hiện đại được áp dụng tại khu vực kiểm tra an ninh, mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và thân thiện.

Hệ thống điều hành, giám sát bay và quản lý hành khách được nâng cấp đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng lưu lượng chuyến bay ngày càng tăng.

Hệ thống máy soi thế hệ mới 4 đầu phát hai chiều, cho phép xử lý kiện hành lý nhanh hơn, giảm ùn tắc. Cùng đó, sử dụng Body scanner - công nghệ cao mang lại trải nghiệm kiểm tra an ninh tiện lợi, nhanh chóng và thân thiện.

Với không gian sang trọng, tiện nghi và dịch vụ cao cấp, phòng chờ hạng thương gia giúp du khách thư giãn, giải trí và tận hưởng thời gian chờ đợi trước khi lên máy bay.

Sân bay Vinh là sân bay lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay sẽ nâng công suất lên 8 triệu khách/năm và đạt 14 triệu khách/năm vào năm 2050. (Ảnh sân bay Vinh trước thời điểm được nâng cấp, cải tạo).

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn