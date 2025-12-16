Bộ sưu tập siêu xe của Cường Đô La có gì đặc biệt?

Garage triệu đô với những cái tên đình đám

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay Cường Đô La, không chỉ được biết đến trong lĩnh vực kinh doanh mà còn nổi tiếng với niềm đam mê và bộ sưu tập siêu xe giá trị. Anh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và những chiếc xe của mình trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Bộ sưu tập của anh quy tụ nhiều mẫu xe hiệu suất cao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Một số cái tên nổi bật trong garage của Cường Đô La bao gồm:

Ferrari SF90 Spider

Ferrari F8 Tributo

Ferrari 488 GTB

McLaren 720S

Lamborghini Huracan

Lamborghini Gallardo

Audi R8 V10

Porsche 911 Carrera S

Rolls-Royce Wraith

Dấu ấn tại hành trình siêu xe Gumball 3000

Cường Đô La cũng được biết đến là người Việt Nam đầu tiên tham gia hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000. Chiếc xe được anh lựa chọn cho sự kiện này là Ferrari SF90 Spider, có giá trị ước tính hơn 50 tỷ đồng. Theo thông tin được chia sẻ, chi phí đăng ký cho hành trình này đã lên đến 2,5 tỷ đồng.

Cuộc sống cá nhân và lần xuất hiện gần đây

Bên cạnh niềm đam mê xe, Cường Đô La cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình tại ngôi biệt thự ở Quận 7, TP.HCM. Gần đây nhất, anh đã đăng tải hình ảnh cùng gia đình trong buổi tiệc tất niên của công ty.

