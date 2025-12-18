2 bé gái mất tích được phát hiện tử vong bất thường dưới sông Cần Giuộc

Ngày 18/12, Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể T.U.N. (SN 2014) và N.T.T.V (SN 2015, cả 2 ngụ ấp 4, xã Cần Guộc) cho người nhà đem về lo hậu sự. Hai gia đình đã hoàn tất thủ tục mai táng cho 2 nạn nhân.

2 bé gái thời điểm mất tích được camera ghi hình lại.

Trước đó, Công an xã Cần Giuộc nhận được tin trình báo của người thân 2 đứa trẻ trên bị mất tích từ ngày 15/12 khi đi chơi cùng nhau. Công an xã cùng người thân 2 đứa trẻ đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Thông tin của 2 đứa trẻ bị mất tích được đăng tải trên mạng xã hội để nhờ mọi người trợ giúp.

2 bé gái được phát hiện tử vong dưới sông Cần Giuộc.

Đến ngày 17/12, từ thông tin trên mạng xã hội, một số người dân phát hiện thi thể 2 đứa trẻ giống như mô tả trên một đoạn sông trước hẻm LH14, ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, thi thể trôi cách nhau vài chục mét nên báo với Công an. Người nhà đã đến hiện trường và xác nhận 2 nạn nhân trên là con em của họ.

Công an xã Cần Giuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định rõ nguyên nhân tử vong sau đó bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà đem về tổ chức mai táng.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn