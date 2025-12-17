Mua lọc dầu Toyota 'xịn', mở hộp tá hỏa thấy hàng tráo ruột

Hộp lọc dầu có vỏ ngoài như xịn nhưng bên trong là hàng chất lượng kém - Ảnh: sharpintx

Theo trang Motor1, một người đàn ông cho biết cảm thấy có dấu hiệu bất thường ngay khi cầm trên tay hộp lọc dầu Toyota tại khu phụ tùng ô tô của siêu thị Walmart (Mỹ).

Chiếc hộp có trọng lượng nặng và đặc hơn bình thường, không giống loại lọc dầu dạng lõi mà anh từng sử dụng. Chỉ ít phút sau, sự thật được phát hiện khi bên trong hộp là một chiếc lọc dầu SuperTech giá rẻ, không phù hợp với xe Toyota.

Sự việc được ghi lại trong một đoạn video do tài khoản TikTok Dan2fs2ns đăng tải. Theo chia sẻ của người này, nhiều khả năng có khách hàng đã mua lọc dầu Toyota chính hãng, lấy lõi lọc thật ra ngoài, thay bằng sản phẩm rẻ hơn rồi mang hộp quay lại cửa hàng để hoàn trả. Chiếc hộp sau đó được đưa trở lại kệ và tiếp tục được bán cho người mua khác.

Trong video, Dan2fs2ns bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng kẻ gian đã hoàn trả một món hàng giá rẻ nhưng chiếm đoạt phần chênh lệch của lọc dầu Toyota chính hãng. Khi mang sản phẩm về nhà, anh phát hiện chỉ còn lại những chiếc lọc không thể lắp vừa xe của mình.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi nhiều người cho biết từng gặp tình huống tương tự.

Phần bình luận dưới video xuất hiện hàng loạt chia sẻ về việc mua phụ tùng mới nhưng bên trong lại bị tráo đổi. Có người kể từng mở hộp lọc dầu Mobil1 nhưng phát hiện bên trong là sản phẩm Fram rẻ hơn gần 20 USD. Một số khác cho biết từng mua cần gạt mưa mới nhưng khi mở ra lại thấy đồ cũ đã qua sử dụng.

Siêu thị tại Mỹ bán rất nhiều các loại phụ tùng xe - Ảnh: Reddit

Gian lận hoàn trả ngày càng phổ biến

Thực trạng này được xem là một trong những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều chuỗi bán lẻ như Walmart, Target hay CVS phải đặt các mặt hàng nhỏ trong tủ kính khóa lại.

Theo thống kê của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, tổng thiệt hại do trộm cắp, gian lận, sai sót và hư hỏng trong năm 2022 đã vượt 112 tỉ USD. Xu hướng gian lận hiện nay cũng đã lan sang lĩnh vực phụ tùng ô tô, nơi các sản phẩm thường có kích thước nhỏ, dễ bị tráo đổi và dễ hoàn trả nếu không được kiểm tra kỹ.

Phụ tùng ô tô, đặc biệt là lọc dầu, được đánh giá là nhóm sản phẩm dễ bị gian lận do được đóng kín trong hộp và hiếm khi được nhân viên mở ra kiểm tra khi tiếp nhận hàng hoàn trả.

Một người có thể mua lọc dầu Toyota chính hãng, chẳng hạn mã 04152-YZZA6, lấy lõi lọc thật ra ngoài, thay bằng sản phẩm giá rẻ rồi trả lại cửa hàng như hàng mới. Nếu không bị phát hiện, món hàng đã bị tráo đổi sẽ tiếp tục được đưa lên kệ và đến tay người mua khác.

Một hộp lọc dầu chính hãng của Toyota - Ảnh: Amazon

Theo các chuyên gia bán lẻ, hình thức tráo đổi sản phẩm đang ngày càng phổ biến do mang lại lợi nhuận cao trong khi nguy cơ bị phát hiện tương đối thấp.

Một số chuỗi phụ tùng chuyên dụng như AutoZone hay O’Reilly Auto Parts đã siết chặt quy trình kiểm tra hàng hoàn trả. Tuy nhiên, tại các siêu thị lớn, nơi việc đổi trả thường được xử lý chung tại quầy dịch vụ khách hàng, khâu kiểm tra vẫn chưa thực sự chặt chẽ.

Các thợ sửa xe cho biết tình trạng này xảy ra khá thường xuyên trong thực tế. Một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại xưởng sửa xe chia sẻ rằng không ít lần mở hộp phụ tùng mới nhưng bên trong lại là cần gạt mưa cũ, xuất phát từ việc hàng hoàn trả không được kiểm tra kỹ trước khi đưa trở lại kệ.

Rủi ro tiềm ẩn ở những vụ việc như thế này rất nghiêm trọng. Việc lắp nhầm lọc dầu không phù hợp có thể dẫn đến thiếu dầu bôi trơn, giảm áp suất dầu hoặc khả năng lọc kém, từ đó gây hư hỏng động cơ. Lọc dầu dạng lõi của Toyota có cấu tạo hoàn toàn khác so với lọc dầu dạng lon xoáy như SuperTech và hai loại này không thể thay thế cho nhau.

Trước đây, các chuyên gia từng khuyến cáo người dùng nên kiểm tra phụ tùng trước khi lắp đặt. Tuy nhiên, trong bối cảnh gian lận hoàn trả ngày càng gia tăng, nhiều ý kiến cho rằng việc kiểm tra cần được thực hiện ngay từ khi còn đứng trước kệ hàng.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ