Tổng thống Trump nâng thuế nhập khẩu bổ sung từ 10% lên 15%

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social hôm 21/2 (giờ địa phương) như sau: "Tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, sẽ tăng mức thuế toàn cầu 10% đối với các quốc gia lên mức 15%. Đây là mức được cho phép đầy đủ và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý, có hiệu lực ngay lập tức".

Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng trong vài tháng tới, chính quyền của ông sẽ công bố thêm các mức thuế nhập khẩu mới hợp pháp, nhằm tiếp tục quá trình "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", nhấn mạnh sẽ tái sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại - điều khoản cho phép ông áp thuế để xử lý các hành vi thương mại nước ngoài không công bằng như vi phạm sở hữu trí tuệ.

Thông báo trên được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra sau khi ký sắc lệnh áp mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu đến từ tất cả các quốc gia hôm 20/2, nhằm phản ứng trước phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ về giới hạn quyền lực hành pháp trong lĩnh vực thuế quan. Cụ thể, cơ quan này bác bỏ chính sách thuế nhập khẩu dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) của ông Trump.

Ông Trump hồi tháng 4/2025 viện dẫn IEEPA để áp thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại, nhằm giảm thâm hụt. Trước đó, ông cũng dùng IEEPA để áp thuế riêng với Trung Quốc, Canada và Mexico nhằm ngăn chặn việc buôn bán ma túy vào Mỹ.

Theo Reuters, khi công bố mức thuế quan mới, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên kích hoạt Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết các vấn đề thanh toán quốc tế cơ bản. Các mức thuế như thế chỉ có thể được gia hạn khi có sự cho phép của quốc hội.

Được biết, các mức thuế thuộc Điều 122 cũng bao gồm trường hợp miễn trừ đối với một số sản phẩm nhất định, trong đó có khoáng sản thiết yếu, kim loại và các sản phẩm năng lượng.

