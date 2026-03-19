Cựu Giám đốc chống khủng bố Joe Kent bị FBI điều tra cáo buộc rò rỉ thông tin mật

Các nguồn tin cho biết cuộc điều tra đã được khởi động trước khi ông Kent rời chính phủ. Ông Joe Kent đã từ chức hôm 17/3, rời vị trí quan chức chống khủng bố hàng đầu của Mỹ, với lý do phản đối chính sách của nước này đối với Iran.

Ông Joe Kent. Ảnh: Getty

Trong tuyên bố công khai, ông Kent cho biết, về mặt lương tâm, ông “không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra”, đồng thời cho rằng Iran không gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ. Ông cũng nhận định cuộc xung đột hiện nay cho thấy sự thay đổi so với cách tiếp cận trước đây của chính quyền Mỹ, vốn hướng tới tránh các cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông.

Trước đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết, ông Kent bị coi là “người làm rò rỉ thông tin” và đã bị loại khỏi các cuộc họp giao ban tình báo vài tháng trước khi từ chức.

Hiện chưa rõ cuộc điều tra của FBI có liên quan đến những lo ngại nói trên hay xuất phát từ một vấn đề riêng biệt.

Ông Kent từng là binh sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Mũ nồi xanh của Lục quân Mỹ và sĩ quan bán quân sự thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia vào giữa năm 2025.

Tác giả: Hồng Anh (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn