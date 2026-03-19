Ít nhất 18 người tử vong trong vụ tấn công tại Nigeria

Cảnh tàn phá sau vụ tấn công của các nhóm vũ trang tại khu vực Woro và Nuku thuộc bang Kwara, Nigeria ngày 5/2/2026. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN

Theo Ủy viên an ninh bang Katsina Nasir Mua'zu, vụ bạo lực bắt đầu khi lực lượng dân phòng tiêu diệt 3 đối tượng bị nghi là các băng nhóm vũ trang. Sau đó, các tay súng đã tiến hành tấn công trả đũa vào làng Falale và khu vực lân cận Kadobe, khiến 15 người thiệt mạng.

Tổng cộng, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong chuỗi bạo lực mới nhất, cho thấy sự mong manh của các thỏa thuận hòa giải giữa chính quyền và các nhóm vũ trang trong khu vực.

Trong thời gian qua, chính quyền bang Katsina và các bang lân cận đã triển khai các thỏa thuận ân xá và cơ chế an ninh cộng đồng nhằm thuyết phục các nhóm vũ trang hạ vũ khí. Tuy nhiên, ở các khu vực nông thôn vẫn thường xuyên xảy ra các vụ tấn công, trả đũa và bạo lực leo thang.

Đây là vụ việc gây thương vong lớn nhất tại bang này kể từ ngày 3/2 năm nay, khi các tay súng tấn công thị trấn Doma khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tháng tại địa phương.

Trong những năm gần đây, các băng nhóm vũ trang hoạt động mạnh tại Tây Bắc Nigeria, tiến hành bắt cóc hàng loạt, giết hại dân thường và khiến nhiều khu vực trở nên nguy hiểm, đặc biệt đối với hoạt động đi lại và sản xuất nông nghiệp.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn