Tổng thống Trump tuyên bố tiêu diệt thêm một tàu bị nghi buôn ma túy trên biển

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân nước này đã tiêu diệt một tàu bị nghi buôn bán ma túy trên biển. Ảnh minh họa Reuters.

Phát biểu tại Căn cứ Hải quân Norfolk bên cạnh tàu sân bay Harry S. Truman, ông Trump cho biết: “Trong những tuần gần đây, Hải quân đã hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi nhằm tiêu diệt tận gốc các tổ chức khủng bố, đặc biệt là các băng đảng ma túy. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào tối 4/7”.

“Chúng không còn sử dụng con đường biển nữa, vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm trên đất liền, khi chúng buộc phải di chuyển bằng đường bộ”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu cuộc tấn công mà ông đề cập có liên quan đến thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 3/10 hay không. Đây được cho là cuộc tấn công tàu bị nghi buôn ma túy thứ tư mà Mỹ thực hiện trong thời gian gần đây, với ít nhất 4 người thiệt mạng.

Trong khi đó, chính phủ Venezuela đã lên án hành động của Mỹ. Tổng thống Nicolas Maduro đã đăng tải một video trên Telegram, khẳng định rằng nước này không sợ hãi trong việc bảo vệ quyền sống và tự do. Ông không đề cập trực tiếp đến bình luận của Tổng thống Trump nhưng cho biết Venezuela luôn nhận được sự hỗ trợ ngoại giao quốc tế. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống”, ông Maduro tuyên bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil cũng cho biết, trong cuộc điện đàm giữa ông với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 5/10, phía Nga đã bày tỏ “sự ủng hộ và đoàn kết toàn diện” đối với Venezuela. Trước đó, ông Gil thông tin rằng Tổng thống Maduro đã gửi thư cho Giáo hoàng Leo XIV, nhờ sự hỗ trợ của Đức Giáo hoàng trong việc “củng cố hòa bình ở Venezuela”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định rằng ông có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại khu vực Caribe.

Các chuyên gia pháp lý và một số nhà lập pháp lập luận rằng việc sử dụng vũ lực quân sự trên vùng biển quốc tế chống lại các nghi phạm tội phạm là bỏ qua quy trình tố tụng hợp pháp, vi phạm các quy tắc thực thi pháp luật, thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng theo luật pháp Mỹ và quốc tế và không thể biện minh bằng việc chỉ định các băng đảng là khủng bố.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân