Bé gái 12 tuổi tại Trung Quốc dùng tiền lì xì mở cửa hàng, thuê mẹ làm nhân viên với lương 11 triệu

Cô bé 12 tuổi tại Trung Quốc tự kinh doanh văn phòng phẩm, thuê mẹ làm quản lý - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post ngày 18-3, một bé gái 12 tuổi tại Trung Quốc gây chú ý khi dùng tiền tiết kiệm để mua lại một cửa hàng văn phòng phẩm, đồng thời thuê chính mẹ quản lý với mức lương 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng.

Em Li Yue, sống tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), nhận hơn 44.000 nhân dân tệ (khoảng 168 triệu đồng) tiền lì xì dịp Tết Nguyên đán và quyết định đầu tư mở một cửa hàng. Cô bé cho rằng việc gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ có lãi suất thấp, không đủ bù đắp lạm phát.

Tình cờ thấy một cửa hàng rao bán trên đường đến ngân hàng, Li Yue lập tức dùng tiền mua lại, bất chấp lo ngại từ mẹ về rủi ro.

Trong kỳ nghỉ, em tự quản lý việc nhập hàng và vận hành. Khi đi học trở lại, cô bé thuê mẹ phụ trách công việc hằng ngày, còn mình đảm nhiệm đàm phán với nhà cung cấp, định giá và lên chiến lược kinh doanh.

Mỗi ngày, Li Yue dậy sớm mở cửa hàng, kiểm kê trước khi đến lớp, buổi tối vừa học vừa hỗ trợ mẹ bán hàng. Em còn tự học sử dụng AI để quản lý tài chính.

Khi doanh thu sụt giảm, cô bé nhanh chóng giảm giá để kích cầu. "Nếu chúng ta quá lo lắng về chi phí chìm, hàng hóa sẽ bị tồn đọng và cửa hàng sẽ sớm đối mặt với vấn đề dòng tiền", em giải thích với mẹ.

Chiến lược này phát huy hiệu quả khi các sản phẩm giá rẻ thu hút học sinh, còn hàng chất lượng cao giảm giá 50% để hướng đến phụ huynh. Li Yue cho biết đã bắt đầu thu hồi vốn.

Mẹ em, một chuyên gia tư vấn giáo dục gia đình, cho biết sẽ dừng việc kinh doanh nếu ảnh hưởng đến học tập của con.

Gần đây, Li Yue đã đầu tư thiết bị và bắt đầu chuyển hướng sang bán thực phẩm như xúc xích, nước cam và đồ uống lạnh, đồng thời thanh lý hàng tồn.

"Cháu muốn trở thành một người làm chủ có tâm. Cháu luôn tự mình nếm thử mọi sản phẩm để đảm bảo chúng vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe trước khi bán cho khách hàng", Li Yue chia sẻ.

Mẹ cô bé tin rằng trải nghiệm khởi nghiệp này là một bài học về tài chính, thiết thực hơn nhiều so với việc ép con tham gia các lớp ngoại khóa mà con không hứng thú.

Câu chuyện của Li Yue gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, khi nhiều người khen ngợi tư duy kinh doanh sớm, trong khi số khác khuyên rằng em nên tập trung vào việc học và trải nghiệm đúng lứa tuổi.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn