Tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2024, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định. Các cấp, các ngành cơ bản đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp trong công tác tôn giáo.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng; từ đó đem lại hiệu quả tuyên truyền sâu rộng trong chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nói riêng, trong các tầng lớp nhân dân nói chung.

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trần Thị Thanh Huyền báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024

Trong năm qua, các cấp các ngành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tranh thủ, vận động chức sắc, chức việc được quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa giáo hội với chính quyền các cấp. Các thủ tục hành chính được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hồ Sỹ Nguyệt trao đổi một số nội dung trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo có trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn của các cấp, các ngành, địa phương trong năm 2024.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, đa dạng các biện pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác vận động, tranh thủ, quan tâm, gần gũi các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo để giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, xử lý các vụ việc nổi lên về tôn giáo.

Đồng thời quan tâm hướng dẫn, tổ chức giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tiếp tục quan tâm bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tôn giáo, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội đối với vùng giáo còn khó khăn.

Các cấp, các ngành, địa phương chỉ đạo, làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, thực hiện kịp thời chế độ báo cáo, qua đó chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở Nội vụ tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định về công tác tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh tôn giáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2025...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024.

Trên địa bàn tỉnh có 475 di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; có khoảng 300.000 tín đồ theo đạo Công giáo và có khoảng 170.000 tín đồ, phật tử. Trong thời gian qua, Giáo hội Công giáo, các dòng tu, Tăng, Ni, Phật tử các chùa, các đạo tràng đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và các cuộc vận động, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết lương giáo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Các mô hình “Dân vận khéo” vùng giáo trong đồng bào có đạo tiếp tục được duy trì và phát huy như mô hình Giáo xứ bình yên, kính Chúa yêu nước tại giáo xứ Hưng Thịnh, Hưng Nguyên; giáo họ bình yên đảm bảo an ninh trật tự...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn