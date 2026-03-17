Tổ chức Lễ khởi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng

Theo đó, điểm cầu kết nối chính đặt tại Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thông Thụ, xã Thông Thụ; 10 điểm cầu còn lại tại các xã Mỹ Lý, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Na Loi, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê, Kim Bảng. Các điểm cầu thực hiện các nội dung Lễ khởi công và kết nối hình ảnh trực tuyến trên VTV1.

Việc đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới đợt 2 trên địa bàn tỉnh khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là con em vùng biên giới được học tập, rèn luyện trong môi trường khang trang, đồng bộ, hiện đại, an toàn; đảm bảo giáo dục toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, khu vực biên giới, vùng cao.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đầu mối liên lạc, thường xuyên liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan đề nắm thông tin; khảo sát thực tế, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung, kế hoạch liên quan đến việc tổ chức Lễ khởi công. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chỉ đạo chung về kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Lễ khởi công. Phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình DD&CN tỉnh và UBND các xã biên giới trong việc tổ chức Lễ khởi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng và theo đúng kịch bản, chương trình.

UBND các xã tổ chức Lễ khởi công chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Lễ khởi công tại điểm cầu thuộc xã quản lý. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị truyền hình để xây dựng kịch bản cho điểm cầu của xã, đảm bảo chương trình diễn ra đúng kế hoạch, công tác khánh tiết chu đáo, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn; hoàn thành nội dung công việc trước ngày 17/3/2026.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà; huy động học sinh và cán bộ, giáo viên tham dự lễ khởi công. Vận động nhân dân trên địa bàn hưởng ứng sự kiện theo hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng. Chủ động các công tác về an ninh trật tự, tuyên truyền, kiểm tra và chỉ đạo tổ chức chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và các hoạt động khác thuộc chức năng quản lý trong phạm vi và xung quanh khu vực Lễ khởi công.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An và các đơn vị truyền hình để đảm bảo các điều kiện về hạ tầng đường truyền, cung cấp nhân sự kỹ thuật tại các điểm cầu, luôn đảm bảo tín hiệu về hình ảnh, âm thanh, kết nối giữa các điểm cầu trực tiếp và điểm cầu trực tuyến theo đúng chương trình.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm y tế các khu vực, trạm y tế các xã đảm bảo công tác y tế; chuẩn bị các phương án xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về sức khỏe cho đại biểu và Nhân dân tham dự Lễ khởi công.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã và các đơn vị liên quan phối hợp và triển khai phương án đảm bảo bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy cho địa điểm tổ chức hoạt động Lễ khởi công.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến Lễ khởi công xây dựng các trường học tại các điểm cầu, đảm bảo các điều kiện kết nối đường truyền thông suốt trong quá trình diễn ra Lễ khởi công. Xây dựng các phóng sự, đưa tin và tuyên truyền về các hoạt động Lễ khởi công đảm bảo thiết thực, ý nghĩa.

Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo nguồn điện phục vụ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hoạt động Lễ khởi công tại điểm cầu.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn