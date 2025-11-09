Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ khởi công xây dựng trường phổ thông liên cấp

Tại điểm cầu xã Hạnh Lâm, Nghệ An có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự tại điểm cầu Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An…

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tham dự chương trình có Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân địa phương dự tại điểm cầu chính Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm.

Theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, cả nước sẽ đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Nghệ An đồng loạt khởi công 9 trường phổ thông liên cấp khu vực biên giới

Quang cảnh Lễ khởi công tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An

Trong năm 2025, 100 trường được phê duyệt chủ trương và khởi công. Nghệ An có 10 trường thuộc các xã: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn. Trong đó, Keng Đu và Bắc Lý có quy mô khoảng 27 lớp, hơn 1.000 học sinh, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng mỗi trường; 8 trường còn lại quy mô từ 30 lớp trở lên, vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng/trường, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 8/2026.

Các đại biểu dự Lễ khởi công tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại Lễ khởi công ở điểm trường chính xã Hạnh Lâm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là những công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược. Đồng thời là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là vùng đồng bào miền núi, vùng cao, biên giới với sứ mệnh canh giữ biên cương; lan tỏa giá trị văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn “Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu như nước Hồng Hà Cửu Long”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Để công trình sớm được hoàn thành, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất, nguồn lực và hỗ trợ đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng biên giới xã Hạnh Lâm được học tập, rèn luyện trong điều kiện và môi trường giáo dục tốt, nơi tạo dựng tương lai, chắp cánh ước mơ, khát vọng cống hiến cho các em; giúp các em tự tin, sẵn sàng và vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc; đồng thời ngành Giáo dục và Đạo tạo chuẩn bị các điều kiện công trình vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo từ điểm cầu trung tâm Trường nội trú liên cấp TH&THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt, để đảm bảo đưa các ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ năm học 2026-2027, chậm nhất vào tháng 8/2026, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát, không để đội vốn một cách vô lý, bất hợp lý; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường trên địa bàn biên giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sáng 9/11, điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan cần tuân thủ "5 bảo đảm" gồm: Chất lượng, tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho các cháu học sinh, cho các thầy, cô giáo, cho các bậc phụ huynh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa bàn. Thủ tướng trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học trong các xã biên giới với tinh thần "ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy", tất cả vì các cháu học sinh thân yêu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, từ điểm cầu trung tâm Trường nội trú liên cấp TH&THCS xã Mường Khương, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà cho các học sinh

Cùng thời điểm đó, tại điểm cầu Trường nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tỉnh Nghệ An, xã Hạnh Lâm bấm nút thực hiện nghi thức khởi công của các điểm cầu trên cả nước.

Người dân địa phương và các em học sinh vui mừng dự Lễ khởi công tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, sáng 11/10, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi, công trình đầu tiên trong 10 trường được phê duyệt trong năm 2025 đã được khởi công với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An đã trao tặng 15 suất quà cho em học sinh tiểu học và 15 em học sinh Hạnh Lâm và Thanh Đức có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong học tập.

Tác giả: Quỳnh Trang - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn