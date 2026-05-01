Sóng hạ tầng tạo cú hích cho bất động sản trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An

Hạ tầng chiến lược mở ra chu kỳ phát triển mới cho thủ phủ tỉnh Nghệ An

Lịch sử phát triển đô thị tại Việt Nam cho thấy, ở đâu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ở đó hình thành những cực tăng trưởng mới. Từ khu Đông Hà Nội đến thành phố Thủ Đức của TP.HCM, các tuyến giao thông huyết mạch luôn đóng vai trò dẫn dắt sự dịch chuyển dân cư, dòng vốn đầu tư và hoạt động kinh tế.

Tại (TP Vinh cũ) thủ phủ tỉnh Nghệ An, xu hướng này đang ngày càng rõ nét khi nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đô thị trung tâm Bắc Trung Bộ.

Hạ tầng phát triển, bất động sản tại (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An “lên ngôi”



Nổi bật trong số đó là đại lộ Vinh – Cửa Lò sau khi hoàn thành mở rộng lên 72m. Tuyến giao thông hiện đại này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối giữa trung tâm TP Vinh cũ và biển Cửa Lò mà còn trở thành trục động lực quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của Nghệ An. Sự thông suốt về hạ tầng giúp gia tăng khả năng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường bất động sản.

Một động lực tăng trưởng dài hạn khác đến từ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dự kiến được triển khai trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Khi hoàn thành, tuyến giao thông chiến lược này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời nâng cao vai trò cửa ngõ giao thương của (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An trong mạng lưới kết nối quốc gia.

Đáng chú ý, quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao cùng ga Vinh mới đang mở ra cơ hội phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) – mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm hạt nhân. Đây là xu hướng được nhiều quốc gia phát triển áp dụng nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo động lực phát triển kinh tế đô thị.

Theo mô hình này, các khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ và tiện ích hiện đại sẽ được hình thành quanh các đầu mối giao thông lớn, thu hút cư dân, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế tập trung. Với lợi thế về vị trí và khả năng kết nối, nhiều khu vực của (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An được đánh giá sẽ hưởng lợi từ làn sóng phát triển mới này.

Song hành cùng hạ tầng, thị trường cũng ghi nhận xu hướng dịch chuyển của dòng tiền đầu tư về những khu vực có dư địa tăng trưởng lớn và được quy hoạch đồng bộ. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án sở hữu hạ tầng hoàn thiện, môi trường sống chất lượng và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Eurowindow Sport Garden – khu đô thị xanh, siêu cao cấp đón đầu xu thế

Trong bối cảnh (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới, Eurowindow Sport Garden nổi lên là một trong những khu đô thị được hưởng lợi từ sự cộng hưởng của hạ tầng, quy hoạch và xu hướng nâng cấp chất lượng sống của cư dân.

Dự án tọa lạc tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, nằm giữa giao điểm đường Trần Nguyên Hãn - Đại lộ Vinh Quang, từ khu đô thị Eurowindow Sport Garden, cộng đồng cư dân dễ dàng tiếp cận Chợ Vinh, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính chỉ trong bán kính hơn 1km. Eurowindow Sport Garden mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.

Được phát triển theo định hướng sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc, Eurowindow Sport Garden quy hoạch khu đô thị xanh mang đến không gian sống bền vững với cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh.

Eurowindow Sport Garden sở hữu 7 công viên, vườn hoa cùng thảm thực vật đa tầng



Bên cạnh đó, dự án sở hữu hệ sinh thái gần 100 tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ cư dân. Từ các công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng đến các không gian sinh hoạt cộng đồng, mọi tiện ích đều hướng tới việc kiến tạo môi trường sống cân bằng giữa vận động, nghỉ ngơi và kết nối.

Bên cạnh lợi thế về không gian sống, Eurowindow Sport Garden còn sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng gồm biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư, shophouse, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có máu che. Sự đa dạng này giúp dự án đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ người mua ở thực đến các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Eurowindow Sport Garden sở hữu đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư, kinh doanh của gia chủ



Khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và nhu cầu về những không gian sống chất lượng ngày càng gia tăng, các khu đô thị được đầu tư bài bản sẽ có nhiều cơ hội bứt phá. Với định hướng phát triển theo tiêu chuẩn xanh, hệ tiện ích quy mô lớn cùng khả năng kết nối thuận lợi, Eurowindow Sport Garden đang góp phần kiến tạo chuẩn sống mới tại TP Vinh, đồng thời mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản địa phương.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn