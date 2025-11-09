Nghệ An chủ động xây trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên đúng tiến độ

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hạnh Lâm (xã Hạnh Lâm, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm (xã Hạnh Lâm, Nghệ An) là điểm cầu chính kết nối với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Cùng đồng loạt khởi công trên địa bàn tỉnh là 8 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã: Keng Du, Bắc Lý, Nhôn Mai, Tam Thái, Môn Sơn, Quế Phong, Tri Lễ.

Tại Nghệ An, Lễ khởi công tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm (xã Hạnh Lâm, Nghệ An) là điểm cầu chính kết nối với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hồ Lài

Dự Lễ khởi công, về phía lãnh đạo các bộ, ngành trung ương có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh, Bộ GD&ĐT.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đặc biệt, dự Lễ khởi công có đông đảo học sinh, giáo viên và bà con nhân dân xã biên giới Nghệ An

Niềm vui khởi công trường mới vùng biên

Xã Hạnh Lâm là một xã thuộc vùng khó khăn, đã được mở rộng về địa giới hành chính, phía Tây giáp với tỉnh Bo-ly-khăm-xay của nước bạn Lào và là một trong số địa bàn vùng biên có vị trí quan trọng về An ninh - Quốc phòng. Nơi đây, điều kiện kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất và điều kiện học tập của các cháu học sinh còn thiếu thốn, nhu cầu học sinh ở nội trú cao.

Việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại Hạnh Lâm theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Các đại biểu dự Lễ khởi công Trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học và THCS Hạnh Lâm (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược đồng thời là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là vùng đồng bào miền núi, vùng cao, biên giới với sứ mệnh canh giữ biên cương; lan tỏa giá trị văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu như nước Hồng Hà Cửu long”.

Chương trình văn nghệ do học sinh xã Hạnh Lâm, Nghệ An biểu diễn. Ảnh: Hồ Lài

Để công trình sớm được hoàn thành, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất, nguồn lực và hỗ trợ đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hồ Lài

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát làm việc bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường, mà là một công trình của niềm tin, của ước mơ, của tương lai.

Học sinh các trường học trên địa bàn xã Hạnh Lâm, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Mỗi viên gạch, mỗi hàng cột được dựng lên đều phải chứa đựng tình cảm, tình yêu thương và trách nhiệm, để ngôi trường này thực sự trở thành biểu tượng của trường học kiểu mới – toàn diện, hiện đại, an toàn, thân thiện, xanh – sạch – đẹp, xứng đáng với sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và đồng bào vùng biên giới.

Chủ động điều kiện xây dựng, đảm bảo lộ trình

Nghệ An là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ tư cả nước, với đường biên giới dài 468 km giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; trong đó có 21 xã biên giới, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và khu vực đặc biệt khó khăn.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Hạnh Lâm. Ảnh: Hồ Lài

Thực hiện chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An xác định đây là một dự án quan trọng, có tính chiến lược trong phát triển giáo dục vùng biên giới. Đây cũng là cơ hội vô cùng thuận lợi để học sinh trong đồng bào miền núi, vùng cao, biên giới được tiếp cận giáo dục đồng bằng.

Các trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng với quy mô, cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, hiện đại, an toàn tạo môi trường giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, phát hiện bồi dưỡng nhân tài cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng biên giới.

Bà con nhân dân xã Hạnh Lâm vui mừng dự lễ khởi công trường học mới. Ảnh: Hồ Lài

Báo cáo tại lễ khởi công, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngành Giáo dục đã tham mưu UBND tỉnh, tổ chức các buổi làm việc với các ban, sở, ngành, địa phương có liên quan. Qua đó quán triệt, chỉ đạo triển khai các nội dung cấp bách như: Thành lập các đoàn công tác, trực tiếp về các địa phương để rà soát quy hoạch, chuẩn bị mặt bằng, quỹ đất, danh mục đầu tư, điều kiện kỹ thuật cần thiết để triển khai dự án. Xác định số lượng trường dự kiến đủ điều kiện xây dựng năm 2025 và cam kết hoàn thành năm 2026, 2027.

Các đại biểu trao quà cho học sinh các trường tiểu học, THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hạnh Lâm.

Tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo Chính phủ về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục vùng biên giới thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân để việc triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tổ chức rà soát, đánh giá điểm xây dựng, quy mô trường lớp, diện tích khuôn viên, nhu cầu nguồn vốn đầu tư xây dựng... Trên cơ sở đó xây dựng lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và các cấp có thẩm quyền.

Nghi thức khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Môn Sơn (xã Môn Sơn, Nghệ An). Ảnh: Song Hoàng

Trước đó, ngày 11/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Và hôm nay, cùng với cả nước, Nghệ An tổ chức khởi công đồng loạt 9 trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng nỗ lực của địa phương, đơn vị thi công và sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc vùng biên giới, các Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại Nghệ An sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Dịp này, tỉnh Nghệ An đã trao 30 suất quà cho học sinh các trường tiểu học, THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hạnh Lâm.

Theo lộ trình, tỉnh Nghệ An có 10 trường phổ thông nội trú liên cấp được phê duyệt chủ trương và khởi động xây dựng trong năm 2025, trong đó có 2 trường ở các xã: Keng Du, Bắc Lý, có quy mô dưới trên 27 lớp, khoảng 1.000 học sinh, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng/trường; 8 trường còn lại quy mô từ 30 lớp trở lên, với tổng mức đầu tư từ 200 tỉ đồng/trường.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn