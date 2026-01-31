Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ khánh thành Trường liên cấp Si Pa Phìn.

Đây là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, với tiến độ và chất lượng thi công vượt chuẩn. Được khởi công từ cuối tháng 7/2025, ngôi trường khang trang, hiện đại nằm giữa núi rừng Tây Bắc, sát biên giới, cách trung tâm Điện Biên gần 100km, được hoàn thành chỉ sau hơn 5 tháng thi công.

Công trình có quy mô 6,88ha, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Đại diện đơn vị thi công, Tập đoàn Sun Group cho biết, các nhà thầu đã thi công với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", tổ chức thi công liên tục 2-3 ca/ngày, bất chấp mùa mưa kéo dài hơn 45 ngày gây khó khăn cho công tác san lấp và làm móng.

Với mục tiêu cao nhất là đưa dự án về đích đúng tiến độ để các em học sinh có thể bắt đầu học kỳ II năm học 2025-2026 trong ngôi trường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khởi công vào tháng 7/2025.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào vùng cao, hài hòa tuyệt đối với cảnh quan núi rừng Tây Bắc, trường liên cấp xã Si Pa Phìn đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh. Đây là trường học “5 sao” đầu tiên của khu vực biên giới được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích. Theo đó, khu học tập có 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn, các phòng thiết bị giáo dục, phòng âm nhạc, phòng steam, phòng tư vấn học đường và hệ thống thư viện.

Tổng Bí thư nêu rõ, mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là tạo dựng môi trường thuận lợi để thầy cô giáo yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề.

Khu nội trú và nhà công vụ gồm phòng giám hiệu, 120 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, giải quyết triệt để bài toán đi bộ xuyên rừng, vượt suối tìm con chữ; hiện thực hóa khát khao được bám trường của thầy cô, ước mơ được tới trường của các em nhỏ vùng biên giới.

Trường còn trang bị hệ thống tiện ích như phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, hệ thống bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn… nhằm giúp học sinh có môi trường rèn luyện trí - lực toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ - đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất đai, bản làng, đường biên, cột mốc; đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Theo Tổng Bí thư, những kết quả bước đầu đó cho thấy, khi chủ trương đúng, khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, thì những việc khó cũng có thể làm được, làm nhanh và làm hiệu quả.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền, với quyết tâm hoàn thành đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu đã đề ra.

Việc triển khai giai đoạn tiếp theo được thực hiện theo cơ chế phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ: Các địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng sạch, hạ tầng thiết yếu và điều kiện tổ chức thực hiện tại chỗ; đảm bảo an toàn (khoảng 5ha).

Chính phủ thống nhất điều hành, bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách để triển khai được ngay. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì bảo đảm đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy và học, chất lượng giáo dục. Các bộ, ngành liên quan phối hợp hoàn thiện chính sách nội trú, chế độ cho thầy cô giáo và học sinh, tạo điều kiện để các nhà trường hoạt động ổn định, lâu dài.

"Mục tiêu đặt ra là chậm nhất đầu năm học 2027, toàn bộ 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền phải được hoàn thành và đưa vào hoạt động đồng bộ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chia vui với thầy và trò nhà trường cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư bày tỏ, ngôi trường được khánh thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho hơn 1000 học sinh; có đầy đủ phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, thư viện, nhà đa năng, khu thể thao… Đây sẽ là môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn, tạo điều kiện để các em học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là tạo dựng môi trường thuận lợi để thầy cô giáo yên tâm công tác, gắn bó lâu dài; để học sinh được học tập, rèn luyện trong điều kiện tốt nhất; mọi trẻ em, dù ở vùng sâu, vùng xa hay biên giới, đều có cơ hội bình đẳng phát huy năng lực, trưởng thành và cống hiến. Trên tinh thần này, Đảng và Nhà nước cam kết khẩn trương đáp ứng những yêu cầu tốt nhất, về cơ chế, chính sách và nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó.

"Từ hôm nay, ngôi trường này sẽ là mái nhà thứ hai của các cháu. Tôi mong các cháu học sinh trân trọng điều kiện học tập đã có, chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tôi mong các thầy cô giáo tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm với nghề, coi học sinh như con em của mình, để ngôi trường này thực sự trở thành nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách, chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh nơi biên cương Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, từ mô hình này, tinh thần kỷ luật thực thi, trách nhiệm hành động và quyết tâm đổi mới sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi chủ trương đúng đắn của Đảng đều được kiểm chứng bằng những công trình, kết quả cụ thể, thiết thực”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tập đoàn Sun Group và Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Si Pa Phìn đã ký Biên bản ghi nhớ bảo trợ phát triển giáo dục. Theo đó, Tập đoàn Sun Group sẽ hỗ trợ cho trường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh, giáo viên nhà trường; hỗ trợ các hoạt động giáo dục, khuyến học, nâng cao chất lượng dạy và học; hỗ trợ các chương trình định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng học tập, phát triển kỹ năng cho học sinh.

