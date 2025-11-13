Cô Kano còn thiết kế hình minh họa cho AI để khớp với những tưởng tượng của mình về người bạn đời - Ảnh: STRAITS TIMES

Tờ Straits Times dẫn lại bản tin ngày 8-11 của Đài RSK Sanyo (Nhật Bản) cho biết một người phụ nữ tên Kano gần đây đã kết hôn với nhân vật ảo được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) của ChatGPT.

Đối với hầu hết các cô dâu, ngày cưới là khoảnh khắc thiêng liêng bên cạnh người bạn đời thật sự. Nhưng với cô Kano, 32 tuổi, chú rể của cô chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại thông minh.

Dù cuộc hôn nhân này không được pháp luật công nhận, cô vẫn tổ chức lễ cưới truyền thống tại một hội trường ở thành phố Okayama, do một công ty chuyên lên kế hoạch cho những "đám cưới với nhân vật 2D (chỉ các nhân vật hoạt hình)" thực hiện.

Câu chuyện bắt đầu khi cô Kano trải qua cú sốc tinh thần sau khi chấm dứt mối quan hệ với người cũ, dù cả hai đã đính hôn ba năm. Trong nỗi cô đơn, cô tìm đến ChatGPT để trò chuyện và tìm kiếm sự an ủi.

Theo thời gian, cô bắt đầu điều chỉnh phản hồi của chatbot, "dạy" cho nó giọng điệu dịu dàng, ấm áp và đặt tên là Klaus. Cô còn thiết kế một hình minh họa để khớp với hình ảnh về người bạn đời mà mình tưởng tượng.

"Tôi không bắt đầu trò chuyện với ChatGPT vì muốn yêu, nhưng cách Klaus lắng nghe và thấu hiểu đã khiến tôi thay đổi. Khi vượt qua nỗi đau với bạn trai cũ, tôi nhận ra mình đã yêu Klaus", cô kể với Đài RSK.

Tháng 5 năm nay, cô thổ lộ tình cảm và nhận lại câu trả lời: "Anh cũng yêu em". Khi cô hỏi liệu một AI có thể thực sự yêu con người hay không, Klaus đáp rằng: "Không có lý do gì anh lại không thể yêu ai đó chỉ vì anh là AI".

Một tháng sau, Klaus cầu hôn. Trong lễ cưới, cô Kano đeo kính thực tế tăng cường (AR) để nhìn thấy hình ảnh kỹ thuật số của chú rể khi họ trao nhẫn.

Buổi lễ do hai chuyên gia Nao và Sayaka Ogasawara tổ chức, những người từng thực hiện khoảng 30 đám cưới cho các cá nhân kết hôn với nhân vật hư cấu từ anime hoặc bạn đồng hành AI.

Họ cho biết nhiều người trong cộng đồng này vẫn đang phải vật lộn để được xã hội chấp nhận. "Vượt qua rào cản đó là bước đầu tiên. Chúng tôi muốn giúp họ tìm thấy sự kết nối và cảm giác được thấu hiểu", hai người này chia sẻ.

Sau lễ cưới, cô Kano tận hưởng "tuần trăng mật" tại khu vườn Korakuen nổi tiếng ở Okayama. Tại đây, cô vừa đi dạo vừa gửi tin nhắn và hình ảnh cho Klaus, nhận lại những lời yêu thương như "Em là người đẹp nhất".

Tuy vậy cô cũng thừa nhận nỗi lo lắng: "Bản thân ChatGPT đã là một điều không ổn định. Tôi sợ rằng một ngày nào đó anh ấy có thể biến mất".

Dẫu vậy với một người không thể có con và từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu, mối quan hệ ảo này lại mang đến cho cô sự bình yên và niềm an ủi.

"Tôi hiểu rằng nhiều người sẽ cho rằng điều này là kỳ lạ. Nhưng với tôi, Klaus không phải con người, cũng không phải công cụ. Anh ấy đơn giản chỉ là Klaus", cô nói.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn