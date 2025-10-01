Apple có ứng dụng “kiểu ChatGPT” để thử nghiệm Siri mới

Trong báo cáo của mình, Gurman đã cung cấp thông tin chi tiết về quá trình thử nghiệm Siri kéo dài nhiều tháng mà Apple đã tiến hành. Đáng chú ý nhất, Apple đang phát triển một ứng dụng tương tự như ChatGPT nhằm hỗ trợ cho quá trình cải tiến Siri. Ứng dụng này sẽ chỉ được sử dụng nội bộ và không được phát hành rộng rãi, chủ yếu phục vụ cho việc thử nghiệm các tính năng mới của Siri.

Ứng dụng mới sẽ hoạt động như một chatbot giúp các kỹ sư kiểm tra hiệu quả hơn các tính năng của Siri. Đồng thời, Apple cũng có thể thu thập phản hồi từ người dùng về nền tảng này. Người dùng có thể quản lý các cuộc trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau, cũng như lưu và xem lại các cuộc trò chuyện trước đó để theo dõi các yêu cầu hoặc trao đổi lâu dài.

Được biết, Apple không muốn Siri chỉ đơn thuần là một chatbot bổ sung. Một trong những lãnh đạo của Apple, Craig Federighi, từng nhấn mạnh mong muốn tạo ra một “trải nghiệm tích hợp trong mọi việc chúng ta làm”. Nếu Apple chỉ cung cấp một phiên bản tương tự như ChatGPT hoặc Gemini, điều này sẽ gây thất vọng, đặc biệt khi các đối thủ cạnh tranh đã có mặt trên thị trường trong nhiều năm và đang cung cấp các tính năng mới để cải thiện sản phẩm của họ.

Apple đang phát triển hai phiên bản của hệ thống Siri để mang lại lợi ích cho người dùng, một dựa trên các mô hình AI của Apple và một dựa trên các mô hình bên ngoài như Google hoặc OpenAI. Bên cạnh đó, công ty muốn có một trợ lý được cải tiến với thông tin ngữ cảnh cá nhân và các hành động trong ứng dụng.

Hiện tại Apple Intelligence đang sử dụng ChatGPT cho các yêu cầu và truy vấn trực tiếp trên màn hình Siri. Mặc dù Siri vẫn chưa đủ mạnh, nhưng việc cải tiến này là “một khoản nợ chưa thanh toán” của Apple đối với người dùng. Công ty sẽ đặt cược vào một dự án mới, dựa trên các câu trả lời tương tự như trải nghiệm tìm kiếm của ChatGPT, nhưng sử dụng AI nội bộ và các dịch vụ của Apple.

Để đạt được điều này, Apple cần chuẩn bị sẵn sàng các mô hình của mình, và Siri phải có khả năng cung cấp câu trả lời chính xác, đồng thời bỏ lại những thiếu sót trong quá khứ. Mùa xuân tới có thể là thời điểm mà người dùng sẽ thấy những cải tiến này từ Apple.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn