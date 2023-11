Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đại biểu Quốc hội bầu tại đơn vị tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo, Ban Thường trực và các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bài ca kết đoàn” diễn ra với chủ đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò của MTTQ về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Chương trình cũng giới thiệu, quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa các dân tộc, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các vùng, miền trên địa bàn 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Mỗi xã một sản phẩm”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, chăm lo đến mọi tầng lớp nhân dân; trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho đồng bào, đồng chí và Tổ quốc, chỉ với hơn 1000 từ, nhưng có đến 17 lần Bác nhắc đến từ “nhân dân”, và trong những lời cuối cùng để lại, Người đặc biệt quan tâm đến từng chi tiết tới người dân của các tầng lớp xã hội. Người luôn khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”.

Thực hiện lời dạy của Người, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ta luôn xác định: Đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần tư tưởng về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”, xuyên suốt trong các hoạt động của mình, với nguyên tắc “trên vì nước, dưới vì nhà, một là ích nước, hai là lợi dân”, trong suốt những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Biểu tượng của Khối đại đoàn kết dân tộc đã luôn thể hiện rõ vai trò “cầu nối” tin cậy, gắn kết mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Tiếp nối những truyền thống đó, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Nghệ An luôn luôn đồng hành cùng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền khơi dậy, phát huy, nâng tầm các giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc; trên dải đất Nghệ An thân yêu, từ vùng núi cao, biên giới đến miền biển, từ nông thôn đến thành thị, nơi nào có khó khăn, nơi nào còn hộ nghèo, đối tượng yếu thế, nơi nào có thiên tai, dịch bệnh… là nơi đó có sự vào cuộc của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Trên 2.246 tỷ đồng trong 20 năm qua, riêng 5 năm gần đây (mặc dầu thiên tai, dịch bệnh) vẫn đạt trên 1.630 tỷ đồng nguồn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các tầng lớp Nhân dân và các Nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm hỗ trợ an sinh xã hội.

Đặc biệt, sự lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân và cộng đồng về chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở với nguồn lực đăng ký ủng hộ lên tới hơn 638 tỷ đồng, tương ứng 12.618 căn nhà và trong 10 tháng đầu năm nay đã có 4.752 hộ nghèo được vào nhà mới mang tên “Đại đoàn kết” (tương đương 310 tỷ đồng). Đây chính là những con số biết nói, là kết quả của lòng dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là minh chứng rõ nét nhất về khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; càng khó khăn, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” lại càng được phát huy hơn bao giờ hết; càng khó khăn chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của 2 chữ “Đoàn kết” và sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; đã cộng hưởng, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, khát vọng vươn lên trong nhân dân.

Đ/c Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen cho những cán bộ có trên 20 năm làm công tác mặt trận và có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác mặt trận ở cơ sở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong Phong trào “Mỗi xã một sản phẩm”

Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong những năm qua đã trở thành nét đẹp truyền thống, nhằm kịp thời động viên, khích lệ Nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân để tập hợp đông đảo lực lượng quần chúng Nhân dân, chung sức, chung lòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có được những thành quả đó, chính là nhờ một phần rất lớn sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ Ban cán sự khối, xóm, bản, khu dân cư và những người làm công tác Mặt trận ở cơ sở đã và đang ngày đêm cần mẫn, tận tình “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gắn bó chia sẻ với nhân dân, tạo thành trì vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên và đội văn nghệ quầng chúng các địa phương trong tỉnh đã khắc họa lại bức tranh về các dân tộc tỉnh Nghệ An, tinh thần đoàn kết trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Các tiết mục được trình diễn tại Lễ hội đường phố "Sắc màu văn hoá các dân tộc Nghệ An"

Trước đó, Lễ hội đường phố "Sắc màu văn hoá các dân tộc Nghệ An" đã được tổ chức tại phố đi bộ thành phố Vinh. Tại Lễ hội đã quảng diễn các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Nghệ An - bộ phận cấu thành di sản văn hoá của nhân loại được kết tinh từ hàng ngàn năm lịch sử, được hun đúc bởi những giá trị truyền thống của 6 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ núi cao đến đồng bằng, từ rừng xanh đến biển đảo… minh chứng cho những nỗ lực của Nghệ An trong phát triển bền vững bởi văn hoá, từ văn hoá.

