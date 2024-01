Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình “Tết Vì người nghèo - Giáp Thìn năm 2024” vào ngày 21/01

Bằng sự đồng cảm, sẻ chia và trách nhiệm, nhiều năm qua chương trình “Tết vì người nghèo” do tỉnh tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và Nhân dân trên mọi miền đất nước, để lại những câu chuyện xúc động và đã góp phần giúp cho hàng chục ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp hơn. Đặc biệt, đón Tết năm nay, hơn 7.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, mở ra những điều tốt đẹp mới trong cuộc sống từ Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Mỗi món quà, mỗi sự quan tâm, hỗ trợ dù là nhỏ bé cũng góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là lúc Tết đến – Xuân về. Bởi vậy, Bí thư Tỉnh ủy tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân tiếp tục chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 vui hơn, đầy đủ hơn.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ của các tập thể, cá nhân vui lòng chuyển qua Mặt trận Tổ quốc các cấp hoặc chuyển tới hộ nghèo bằng hình thức phù hợp. Các số tài khoản tiếp nhận ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Giáp Thìn năm 2024 gồm: Số tài khoản 3751.0.9039471.00000 tại Vp Kho bạc Nhà nước Nghệ An; số tài khoản 51010005288288 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An; số tài khoản 3601238666666 tại Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình “Tết Vì người nghèo - Giáp Thìn năm 2024” (dự kiến ngày 21/01/2024, tức 11/12 âm lịch) để tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn