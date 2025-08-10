Bệnh Chikungunya có thể ảnh hưởng 5,6 tỷ người trên toàn cầu

Bệnh Chikungunya là gì?

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, người nhiễm virus Chikungunya thường có các triệu chứng như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, phát ban và sưng khớp.

Phần lớn bệnh nhân mắc Chikungunya thường sẽ hồi phục trong khoảng một tuần và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Một số người có thể bị đau khớp kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tỷ lệ tử vong do bệnh Chikungunya được đánh giá là thấp, nhưng vẫn có nguy cơ cao ở trẻ sơ sinh, người cao tuổi mắc bệnh nền.

Bệnh Chikungunya lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Ảnh: MedPage Today

Bệnh Chikungunya nguy cơ ảnh hưởng 5,6 tỷ người trên toàn cầu

Theo Guardian, giới chức Trung Quốc đang sử dụng mùng màn, lưới chắn muỗi, xịt khử khuẩn bằng triển khai drone nhằm ngăn chặn bệnh Chikungunya lây lan. Tính đến ngày 7/8, hơn 8.000 ca nhiễm đã được ghi nhận ở Trung Quốc.

Chikungunya thường xuyên xuất hiện ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên dịch bệnh bùng phát trên diện rộng ở Trung Quốc. Chính quyền thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông) nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất Trung Quốc, đã yêu cầu các nhà thuốc địa phương ghi nhận danh tính người mua thuốc, tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, yêu cầu khai báo lịch sử đi lại và tổ chức khử trùng cộng đồng.

USA Today đưa tin, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) thông kê, từ đầu năm 2025 đến nay, thế giới ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm Chikungunya, 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của bệnh do virus Chikungunya có thể sớm ảnh hưởng đến hàng tỉ người. Cơ quan này nhận thấy những dấu hiệu cảnh báo tương tự như đợt bùng phát dịch lớn gần nhất cách đây 2 thập niên, vốn ảnh hưởng đến nửa triệu người trên toàn thế giới.

Hồi cuối tháng 7, WHO cũn từng kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự tái diễn của dịch chikungunya. Chuyên gia y tế Diana Rojas Alvarez của WHO nhận định: "Chikungunya không phải là căn bệnh được biết đến rộng rãi, nhưng nó đã được phát hiện và lây truyền ở 119 quốc gia trên toàn cầu, khiến 5,6 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh".

Biện pháp phòng tránh Chikungunya

Theo khuyến cáo từ WHO, tránh bị muỗi đốt vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất. Biện pháp chính là kiểm soát các vật trung gian truyền bệnh là muỗi và giảm nơi sinh sản của muỗi. Điều này đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng nhằm giảm nơi sinh sản của muỗi thông qua việc vệ sinh các thùng chứa nước thường xuyên, xử lý chất thải và hỗ trợ các chương trình kiểm soát muỗi tại địa phương.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh Chikungunya. Khi mắc bệnh, việc chăm sóc tập trung vào việc giảm các triệu chứng trong khi cơ thể phục hồi. CDC Mỹ khuyến cáo người bệnh nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và dùng thuốc như acetaminophen để giảm đau và hạ sốt.

Tại Mỹ, đã có hai loại vaccine được cấp phép, với loại đầu tiên được phê duyệt từ năm 2023.Tiêm phòng vaccine được khuyến nghị đối với những người chuẩn bị đến vùng có dịch, và cũng có thể được xem xét với người sinh sống dài hạn tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trung Quốc hiện chưa có vaccine nên đang áp dụng các biện pháp được phát triển trong đại dịch COVID-19 như biện pháp cách ly và yêu cầu các bệnh viện báo cáo ca bệnh trong vòng 24 giờ. Người dân được khuyến cần nên chủ động phòng ngừa muỗi đốt, bao gồm việc sử dụng thuốc chống muỗi, mặc quần áo dài tay và sống trong không gian kín có điều hòa hoặc lưới chắn muỗi.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn