Tình huống khó xử khi Đệ nhất phu nhân nhận quà xa xỉ

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc được cho là nhận quà xa xỉ

Câu chuyện giống như một kịch bản phim truyền hình kịch tích của Hàn Quốc. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị quay lén khi bà được tặng một món quà là chiếc túi Dior đắt tiền từ một mục sư ủng hộ việc thống nhất với Triều Tiên. Chỉ có điều, đây không phải là trên phim mà là ngoài đời thực.

Tuần qua, truyền thông Hàn Quốc tràn ngập những cáo buộc và chỉ trích liên quan đến “bê bối túi xách Dior” này. Sự việc diễn ra từ tháng 9-2022, nhưng tới tháng 11-2023, kênh Voice of Seoul mới đăng tải đoạn video ghi hình bí mật trên Youtube. Đáng nói, vị mục sư ghi lại cuộc gặp nhờ sử dụng một chiếc camera giấu trong đồng hồ đeo tay. Cả chiếc túi và chiếc máy ảnh giấu kín đều do trang tin Voice of Seoul (vốn có lập trường đối lập với chính phủ đương nhiệm) cung cấp.

Phát biểu với truyền thông nước ngoài, mục sư người Mỹ gốc Hàn Quốc Choi Jae-young cho biết, ông làm điều này bởi công chúng có quyền được biết về cáo buộc tham nhũng. Ông khẳng định rằng đã nhắn tin trước cho Đệ nhất phu nhân thông báo sẽ mang chiếc túi đến, và sau đó không thấy bà Kim Keon Hee có ý định từ chối hay trả lại.

Bà Kim Keon Hee (sinh năm 1972) từng theo học chuyên ngành Hội họa tại Đại học Kyonggi và lấy bằng Thạc sĩ Giáo dục nghệ thuật, bằng Tiến sĩ Thiết kế kỹ thuật số. Bà kết hôn với ông Yoon Suk Yeol hồi tháng 3-2012. Trong sự việc này, chiếc túi Dior trị giá khoảng 2.240 USD có thể khiến bà bị cáo buộc vi phạm luật chống tham nhũng. Luật quy định, vợ/chồng của các quan chức không được phép nhận quà một lần trị giá quá 1 triệu won (750 USD) hoặc giá trị quà tặng vượt quá 3 triệu won trong 1 năm. Người vi phạm có thể bị phạt tù lên tới 3 năm và nộp phạt hành chính 30 triệu won. Cũng theo quy định, hành vi hối lộ phải “liên quan đến nhiệm vụ của công chức”.

Khi cuộc tổng tuyển cử ở Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 10-4 tới, cả 2 đảng chính trị lớn đều đang nỗ lực hết sức để đảm bảo nhận được sự ủng hộ lớn nhất của cử tri. Vụ bê bối túi xách nổi lên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Theo kết quả cuộc thăm dò do một kênh tin tức địa phương công bố, 69% số người được hỏi đều cho rằng ông Yoon cần giải thích quan điểm liên quan đến tranh cãi về Đệ nhất phu nhân. Một cuộc thăm dò khác vào tháng 12-2023 cho thấy, 53% số người được hỏi tin rằng Đệ nhất phu nhân đã hành động không đúng mực, trong khi 27% cho rằng bà đã mắc vào chiếc bẫy được giăng sẵn trong chiến dịch nhằm “bôi nhọ” bà.

Những ngày qua, sự việc cũng khiến đảng cầm quyền của Hàn Quốc xảy ra tranh cãi nội bộ. Ông Kim Gyeong-ryul - thành viên Ủy ban lãnh đạo luân phiên nói rằng, bà Kim Keon Hee cần phải xin lỗi về cáo buộc nhận quà xa xỉ. Đồng tình quan điểm, nghị sĩ Cho Jung-hun cho rằng, Văn phòng Tổng thống Yoon nên đưa ra lời giải thích đầy đủ về sự việc. Trong khi đó, nghị sĩ Yun Jae-ok - lãnh đạo Hạ viện lại cho rằng, không nên phản ứng quá vội vã, trước hết nên tìm ra sự thật.

Đến nay, người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc vẫn lựa chọn cách im lặng. Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ giải thích những gì đã xảy ra để mọi người hiểu câu chuyện, nhưng cũng có thể nhấn mạnh rằng bà Kim là nạn nhân của một “ván bài chính trị”. Cũng có ý kiến về cách xử lý của ông chủ Nhà Xanh. “Chỉ cần Đệ nhất phu nhân Kim nhận chiếc túi xách sang trọng là bà không thể thoát khỏi sự chỉ trích của người dân. Nhưng nếu Tổng thống Yoon xin lỗi ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không leo thang đến mức này. Ông ấy đã không làm vậy, và vấn đề giờ đây đã đến mức tồi tệ nhất có thể xảy ra” - xã luận trên tờ Chosun Ilbo hôm 23-1 có đoạn viết.

