4 món ăn giúp tóc chắc khỏe, mọc nhanh như nấm

Tóc rụng nhiều, thưa mỏng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu dưỡng chất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung những thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất từ bữa ăn hàng ngày có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng này. Đáng nói, nhiều loại thực phẩm “cứu” mái tóc lại có giá rất rẻ, dễ tìm ngay ở chợ dân sinh, phù hợp với mọi đối tượng.

Trứng gà – nguồn protein và biotin tự nhiên

Trứng gà chứa lượng protein dồi dào – thành phần cấu tạo nên tóc. Ngoài ra, biotin có trong trứng giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc mới, đồng thời giảm tình trạng tóc yếu, dễ gãy. Ăn trứng luộc, trứng hấp hoặc bổ sung vào các món ăn hàng ngày sẽ giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất mà không làm mất đi vitamin quan trọng.

Khoai lang – giàu beta-carotene và vitamin A

Khoai lang không chỉ tốt cho làn da mà còn là “người bạn” của mái tóc. Beta-carotene trong khoai lang được chuyển hóa thành vitamin A, giúp tuyến bã nhờn hoạt động ổn định, giữ ẩm cho da đầu và kích thích nang tóc phát triển. Chỉ cần ăn khoai lang luộc, nướng hoặc chế biến thành các món súp, salad là bạn đã bổ sung được lượng vitamin đáng kể cho tóc.

Rau chân vịt – bổ sung sắt và vitamin C

Sắt là khoáng chất cần thiết để hồng cầu vận chuyển oxy đến nang tóc. Rau chân vịt (cải bó xôi) không chỉ chứa nhiều sắt mà còn giàu vitamin C, giúp tăng khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Kết hợp rau chân vịt trong các món xào, nấu canh hoặc làm sinh tố xanh sẽ hỗ trợ tóc chắc khỏe từ bên trong.

Đậu đen – “kho” kẽm và lysine

Đậu đen là nguồn cung cấp kẽm và lysine – hai dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành keratin, thành phần chính của tóc. Uống nước đậu đen rang hoặc dùng đậu đen ninh với gạo, hạt sen… vừa giúp thanh nhiệt, vừa nuôi dưỡng mái tóc dày mượt.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, muốn cải thiện tình trạng rụng tóc và kích thích mọc tóc mới, ngoài việc chăm sóc bên ngoài, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt. Việc bổ sung đều đặn các thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất như trứng gà, khoai lang, rau chân vịt và đậu đen sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu mái tóc khỏe đẹp.

Tác giả: Xuân Vũ (T/H)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn