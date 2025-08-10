Hoang mang cực độ khi con trai dắt bạn trai về ra mắt

Con trai tôi từ bé đã khá yếu đuối nhưng rất tình cảm, một phần do vợ chồng tôi chia tay từ khi con còn rất bé nên bao nhiêu tình cảm tôi đều dồn cho con. Tôi chăm sóc con như một đứa trẻ cả khi nó vào đại học, chỉ cách đây 1-2 năm tôi mới cho con ngủ riêng.

Con trai sống rất tình cảm, từ bé con vẫn giữ thói quen hôn mẹ mỗi khi tạm biệt. Tính con hơi thu mình, chỉ có 1-2 bạn thân, nhiều lúc tôi khuyên con cởi mở nhưng nó nói thích như thế, không nhất thiết phải nhiều bạn mà khi chơi cảm thấy không thoải mái.

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống trớ trêu là con trai dẫn bạn trai về ra mắt

Sau khi tốt nghiệp đại học, con xin việc trong một công ty nước ngoài và lương khá ổn. Mọi thứ của con, tôi khá yên tâm chỉ hơi lo chút là đã gần 30 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy con nói đến chuyện yêu đương hay dẫn bạn gái về nhà. Tôi có hỏi thì con nói để lo sự nghiệp, khi nào duyên đến thì sẽ đón nhận.

Nhưng mới đây, tôi rất sốc khi con dẫn một bạn nam về và giới thiệu đó là người yêu. Con nói không có tình cảm với nữ giới, có lần có thử yêu nhưng thực sự nhận ra đó là không phải là tình cảm đôi lứa nên đã chia tay. Chỉ khi tìm được người yêu bây giờ, con mới thấy rung động.

Con động viên tôi chấp nhận sự khác biệt của con, xã hội bây giờ cởi mở, con muốn sống thật với cảm xúc của mình và mong mẹ ủng hộ. Tôi yêu con nhưng chưa thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Tôi có quá khắt khe với con hay con tôi đang bị lệch lạc, nhìn nhận sai về giới tính?

